Traversarea frontierei cu România devine mai strictă. Sistemul european EES intră în funcțiune

Republica Moldova. Traversarea frontierei dintre Republica Moldova și România va fi supusă unui control mai strict. Acest lucru se va întâmpla din data de 2 martie 2026, odată cu implementarea Sistemului european de Intrare/Ieșire (EES) la principalele puncte de trecere. Măsura, aplicată pentru cetățenii non-UE, are scopul de a monitoriza electronic fiecare trecere și de a alinia punctele de frontieră la standardele europene de securitate.

Sistemul va fi operațional la Leușeni-Albița, Sculeni-Sculeni, Leova-Bumbăta, Giurgiulești-Galați (portuar și feroviar) și Ungheni-Iași (feroviar). EES va înlocui ștampilarea clasică a pașapoartelor și va permite autorităților să colecteze informații esențiale despre intrarea și ieșirea călătorilor.

Pentru fiecare călător non-UE care se află în Uniunea Europeană pentru șederi scurte de până la 90 de zile în orice interval de 180 de zile, sistemul va colecta date despre data și locul intrării și ieșirii. La prima trecere a frontierei, călătorii vor fi fotografiați și li se vor preleva patru amprente digitale. EES va calcula automat perioada de ședere legală și va semnala depășirile termenului permis.

Serviciul Vamal precizează: „La prima intrare, după activarea sistemului, sunt prelevate datele, iar la călătoriile ulterioare verificarea se va realiza automat, reducând timpul de așteptare la frontieră. Detalii suplimentare pentru călători sunt disponibile pe platforma oficială a Uniunii Europene – https://travel-europe.europa.eu/en/ees”.

Autoritățile europene susțin că EES va reduce frauda, va preveni depășirea duratei legale de ședere și va accelera controlul la frontieră, după etapa inițială de înregistrare. Pentru călători, acest lucru se traduce prin verificări mai tehnologizate și o monitorizare mai strictă a perioadei petrecute în UE.

Implementarea sistemului reprezintă un pas important pentru modernizarea punctelor de trecere ale Republicii Moldova. Controlul mai strict nu doar că asigură respectarea regulilor europene, dar contribuie și la fluidizarea traficului după etapa inițială de înregistrare, oferind un echilibru între securitate și confortul călătorilor.