Tratatul care a produs o schimbare în zorii modernității românești

Tratatul de la Kuciuk-Kainardji este cunoscut istoriografiei românești și internaționale. Este considerat un moment decisiv în schimbarea statutului politic al Principatelor Române din punct de vedere internațional. El a deschis o perioadă de 55 ani de transformări până la Tratatul de la Adrianopol din 1829.

Dacă Serbia dispăruse la 1389, Bulgaria prin Țaratele de Târnovo și Vidin în 1393 și 1396, Ungaria va dispărea în 1526, în timp ce Belgradul căzuse în 1521. Polonia continua să reziste. Habsburgii se afirmau ca mare putere în Europa Centrală aîături de Prusia. Avusese rolul decisiv în 1683, în salvarea celui de al doilea asediu otoman asupra Vienei după cel din 1529. În Sud-Estul Europei, Imperiul Otoman visa la expansiune spre centrul Europei iar Rusia voia să ajungă la Dunăre.

Principatele Române se aflau după 1711 și 1716 sub control fanariot, Imperiul Otoman depășind limitele Capitulațiilor. Războiul din 1768-1774 fusese pornit de Rusia și Imperiul Otoman din dorința Rusiei de a ajunge spre Nistru și Crimeea și de a ajunge să influențele politica poloneză.

Pretextul pentru otomani, a fost faptul că Rusia se implicase în viața internă din Polonia, unde instituise un protectorat și nobilii polonezi e revoltaseră.

În 1772-1773, la Focșani și la București, au avut loc tratative dar nu s-au materializat. Boierii munteni și moldoveni sperau ca Principatele să primească independență sub auspicii ruse, austriece și prusiene.

Tratatul semnat la 21 iulie 1774, într-o localitate situată în raza Silistrei a dus la recunoașterea autonomiei Hanatului Crimeii. Va fi anexat de Rusia în 1783. Rusia a reușit să ajungă de la Bug la Nistru. Era apropierea geopolitică de Moldova. Rusia avea acces la Marea Neagră prin controlul asupra cetăților Kerci, Enikale, Azov și Kinburn.

Imperiul Otoman rămânea suzeran în Principate, dar ele erau scutite de tribut pentru o vreme. Rusia primea dreptul de a reprezenta pe lângă otomani interesele Principatelor. Se deschidea perspectiva protectoratului rusesc oficializat în 1829, prin Tratatul de la Adrianopol.

Tratatul de la Kuciuk Kainardji din 21 iulie 1774 a marcat sfârșitul monopolului comercial otoman în Principate. Această măsură, alături de cea a scutirii de tribut, a fost singura benefică pentru Principate. Se marca astfel începutul dezvoltării negoțului în Principate, în condițiile unei piețe deschise și fără un monopol ca până atunci.