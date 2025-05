Social Traseul „La Chișcăreni – Acasă”. O incursiune în istorie, natură și ospitalitate







Republica Moldova. La doar 100 km de Chișinău, în raionul Sângerei, se află satul Chișcăreni. O destinație turistică care, deși până nu demult era un loc mai puțin cunoscut, începe să atragă tot mai mulți vizitatori. Devine treptat un loc de neuitat pentru toți cei care doresc să simtă autenticitatea Republicii Moldova.

Unul dintre cele mai frumoase proiecte recente este traseul turistic „La Chișcăreni – ACASĂ”. Proiectul face parte din inițiativele de dezvoltare locală susținute de PNUD Moldova și Guvernul Elveției.

Traseul include locuri emblematice din sat. Cum ar fi Movila lui Casso, un punct de belvedere legat de familia boierului Nicolae Casso, pădurea Rădiul. Dar și popasuri turistice amenajate lângă iazuri, în inima pădurii sau în curțile gospodarilor. La fel, vizitatorii se pot da cu sania pe dealurile de sub pădure iarna, desigur, dacă au parte de zăpadă.

Traseul turistic „La Chișcăreni – ACASĂ”

Chișcăreni se prezintă cu un traseu turistic dedicat celor care vor să exploreze istoria locului.

Traseul turistic „La Chișcăreni - ACASĂ” te poartă prin cele mai importante atracții ale satului. Printre care se numără monumentele istorice din perioada boierului Nicolae Casso. Dar și peisaje naturale care îți vor rămâne în suflet.

Movila lui Casso este locul simbolic construit în secolul al XIX-lea de boierul Nicolae Casso. Aceasta oferă o panoramă uimitoare asupra satului și împrejurimilor.

De pe această movilă, care se află chiar lângă școală, Casso supraveghea moșia sa. Conform legendei, privea stelele prin telescop. Astăzi, acest loc este un punct de atracție turistică unde oamenii se pot bucura de liniștea locului și de frumusețea din jur.

Locuri de relaxare și aventură

Pentru turiști, Chișcăreni este și un loc perfect pentru relaxare și distracție. Cei care iubesc natura vor găsi refugiu în pădurile din jurul satului sau la iazurile amenajate pentru pescuit și recreere.

Pentru o experiență mai autentică, vizitatorii pot urca într-o căruță și se pot bucura de peisajele satului într-un mod simplu și plăcut. Este o întoarcere la liniștea de altădată.

După zile mai active de muncă și epuizare, pensiunile din Chișcăreni oferă tot ce e necesar pentru relaxare. Vizitatorii pot alege să se răsfețe cu o saună sau un ciubăr. Să învețe meșteșuguri tradiționale sau chiar să participe la activități agricole, simțindu-se ca acasă.

Fiecare dintre aceste pensiuni oferă nu doar cazare, dar și o experiență completă. Vizitatorii ajung mai aproape de viața satului, de tradițiile străvechi și de ospitalitatea moldovenească.

Pensiunea „Casa Rustică” – Liniște și ospitalitate în stil tradițional

„Casa Rustică” este locul unde confortul și tradiția se îmbină perfect. Fiecare detaliu al pensiunii reflectă stilul de viață simplu, dar plin de farmec al țăranilor moldoveni.

Aici, tradițiile nu se rezumă doar la decor, ci și la activitățile de zi cu zi. De la pregătirea mâncărurilor tradiționale până la participarea la meșteșuguri locale.

Cei care se cazează aici pot învăța să facă plăcinte. Sau să participe la alte activități ce reflectă viața rurală autentică. Vara, turiștii pot culege căpșuni și cireșe direct din grădina pensiunii, iar toamna – struguri copți și aromați.

Casa rurală „La Bunica” – O atmosferă de acasă

„La Bunica” este locul unde fiecare colț îți amintește de casa bunicilor. Iar atmosfera caldă te face să te simți ca acasă. Pensiunea păstrează tradițiile, dar adaugă și o notă de confort modern, având chiar o piscină în aer liber.

Aici, oaspeții pot învăța despre meșteșugurile tradiționale. Pot petrece timp cu localnicii la prepararea mâncărurilor delicioase din producția proprie. Dar și pot petrece momente de neuitat în mijlocul naturii.

Casa rurală „Albinuța” – Relaxare prin apicultură

Cu o atmosferă liniștită și naturală, această pensiune este specială datorită legăturii sale strânse cu apicultura. Oaspeții pot beneficia de terapii apicole și pot învăța despre viața albinelor, rolul lor în natură și cum să producă miere de calitate.

În plus, pensiunea oferă un cadru perfect pentru relaxare, fiind înconjurată de natură. De asemenea, vizitatorii pot face plimbări în pădure până în dealul Redi. De acolo se arată un peisaj care îți taie respirația asupra satului.

Casa rurală „Casa din Vale”

„Aici este locul unde tradițiile sunt păstrate cu sfințenie. Aici, oaspeții sunt invitați să participe activ la viața satului. Învățând meșteșuguri tradiționale și ajutând la diverse activități agricole.

Pensiunea „La Ilinca” - oază de relaxare

Oaspeții pot beneficia de facilități precum jacuzzi, ciubăr cu apă fierbinte, saună, foc de tabără și ATV-uri pentru plimbări pe trasee sigure. De asemenea, pentru cei interesați de tradițiile locale, pensiunea oferă sesiuni de gătit tradițional. Cum ar fi coacerea plăcintelor în cuptor pe lemne.

Festivalul Plăcintelor: O sărbătoare a tradiției și gustului

Unul dintre cele mai așteptate evenimente din Chișcăreni este Festivalul Plăcintelor. Se organizează în fiecare toamnă și atrage o mulțime de vizitatori din toată țara, dar și de peste hotare.

Gospodinele din sat pregătesc plăcinte, sarmale și multe alte bucate tradiționale. Iar atmosfera este animată de muzică populară și dansuri.

Festivalul este o ocazie de a descoperi gastronomia moldovenească și de a te bucura de ospitalitatea locală.

De ce merită de vizitat satul

Chișcăreni este un loc unde fiecare vizită lasă amintiri plăcute. Satul este traversat de râulețul Ciuluc, al cărui curs se unește, pe alocuri, cu iazurile ce se întind prin mahalale și împrejurimi.

De aici vin și talente ca interpreții Ion Paladi și Tania Turtureanu. Acest lucru arată că satul nu este doar frumos, dar și plin de cultură și spirit.

Școlile din cărămidă roșie din Chișcăreni sunt un alt obiectiv turistic important, construite pe locul fostei Grădini Boierești.

Se spune că boierul Nicolae Casso a fondat aici o școală profesională cu predare în limba română, inspirată de idealurile lui J.J. Rousseau. A adus în sat profesori ca Butovici și a sprijinit educația a circa 100 de elevi, unii ajungând să studieze în străinătate.

Tot aici se află și parcul central al satului, cu scenă, amfiteatru natural și o priveliște spectaculoasă spre dealuri.

O altă atracție sunt lebedele care an de an vin pe lacul din marginea satului și bucură privirile localnicilor. Doar în acest an, în luna mai au venit aproximativ 40 de lebede.

Cei care vor să se relaxeze în mijlocul naturii, să descopere istoria și tradițiile locului sau pur și simplu să se detașeze de agitația orașului, vor găsi aici tot ce au nevoie.

Traseul „La Chișcăreni – ACASĂ” oferă o oportunitate de a experimenta tradițiile moldovenești și ospitalitatea locală.