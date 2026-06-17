Grupul Clever Media, care deține Prima TV, ar fi încheiat negocierile pentru achiziția postului de televiziune Kanal D România. Tranzacția este evaluată la aproximativ 100 de milioane de euro și ar reprezenta una dintre cele mai importante mutări din piața media românească din ultimul deceniu.

Negocierile s-au finalizat, iar acum rămân de parcurs doar ultimii pași tehnici și plata, care ar urma să se realizeze în mai multe tranșe, potrivit surselor Mediafax

Contactați de Paginademedia.ro, reprezentanții Kanal D au transmis inițial că nu au informații despre subiect, recomandând contactarea Dogan Holding sau a potențialilor cumpărători.

La rândul său, Orlando Nicoară, reprezentant al acționariatului Clever, a declarat: „Nu comentez zvonuri”.

El a adăugat însă: „Analizăm și căutăm oportunitățile care apar în piața media”.

Prin această achiziție, Clever Media și-ar extinde semnificativ influența pe piața televiziunilor comerciale. Kanal D este unul dintre cei mai importanți jucători din segmentul entertainment, cu emisiuni de succes precum „Jocul cuvintelor”, „The Floor”, „Casa iubirii”, „Asta-i România”, „În căutarea adevărului” și „Follow us”.

Postul este deținut de Dogan Media Internațional SA. Potrivit datelor de la Registrul Comerțului, compania a înregistrat în 2024 o cifră de afaceri de 286.685.710 lei (peste 56 milioane de euro) și un profit de 45.091.356 lei (aproape 9 milioane de euro). Kanal D activează pe piața românească de 20 de ani și are un număr mediu de 366 de angajați.

Clever Media, controlat de omul de afaceri Adrian Tomșa, a cunoscut o expansiune constantă în ultimii ani. Grupul deține Prima TV, rețeaua Prima Sport, Prima News, Agro TV, Prima History, Prima World, Prima Comedy, Nostalgia TV și platforma Profit.ro.

Clever Media Network, parte a grupului, a raportat în 2024 o cifră de afaceri de 214.880.693 lei (42 milioane de euro), iar Clever Business Transilvania – compania prin care se vehiculează realizarea tranzacției – a avut o cifră de afaceri de 57.373.299 lei (11,2 milioane euro).

Achiziția Kanal D ar consolida puternic poziția grupului Clever pe piața media din România, atât în zona de divertisment, cât și în cea de știri și sport.