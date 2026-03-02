Economie

Transferuri instant între companii prin MIA. Plăți în câteva secunde, cu comision plafonat la 40 de lei

Comentează știrea
Transferuri instant între companii prin MIA. Plăți în câteva secunde, cu comision plafonat la 40 de leiSursa foto: Arhivă/EVZ
Din cuprinsul articolului

Republica Moldova. Companiile din Republica Moldova pot efectua din data de 2 martie transferuri instant între persoane juridice (Business-to-Business – B2B) prin intermediul sistemului MIA Plăți Instant, cu un comision de maximum 40 de lei per tranzacție.

Potrivit Banca Națională a Moldovei (BNM), tranzacțiile financiare au loc în timp real, prin canale de internet banking și mobile banking puse la dispoziție de prestatorii de servicii de plată. Noua funcționalitate permite companiilor să inițieze și să recepționeze transferuri în lei moldovenești în regim nonstop, inclusiv în afara programului de lucru bancar.

Banca Națională a Moldovei

Banca Națională a Moldovei / sursa foto: wikipedia

Decontarea fondurilor este realizată în câteva secunde, facilitând astfel un flux de numerar neîntrerupt și o gestionare mai eficientă a lichidităților. Pentru mediul de afaceri, acest lucru înseamnă reducerea timpilor de așteptare, onorarea rapidă a obligațiilor contractuale și posibilitatea de a reacționa prompt la necesitățile operaționale.

Sistemul poate fi utilizat pentru o gamă largă de operațiuni comerciale – de la achitarea facturilor și a avansurilor, până la deblocarea rapidă a livrărilor sau efectuarea plăților urgente către parteneri.

Teheranul accelerează procesul de succesiune la vârful puterii religioase
Teheranul accelerează procesul de succesiune la vârful puterii religioase
Calculele ministrului Energiei. Cât de mult ar putea crește prețul benzinei și motorinei
Calculele ministrului Energiei. Cât de mult ar putea crește prețul benzinei și motorinei

Costuri predictibile și sprijin pentru mediul de afaceri

Pentru a asigura predictibilitatea costurilor, Banca Națională a Moldovei a stabilit un comision fix de 0,7% din valoarea transferului, plafonat la maximum 40 de lei per tranzacție. Această structură tarifară este menită să sprijine mediul de afaceri prin reducerea poverii financiare asupra operațiunilor curente și prin oferirea unei formule clare de calcul a costurilor.

„Extinderea plăților instant către persoanele juridice optimizează fluxurile financiare, fluidizează relațiile comerciale și reduce dependența de programul de lucru al prestatorilor de servicii de plată, susținând, totodată, digitalizarea proceselor economice”, a declarat guvernatoarea BNM, Anca Dragu.

Reprezentanții instituției subliniază că această etapă reprezintă un pas important în modernizarea infrastructurii financiare naționale și în consolidarea unui climat de afaceri competitiv și adaptat noilor tehnologii.

Sursa foto: Banca Națională a Moldovei

O platformă cu adopție rapidă la nivel național

Lansată inițial pe 12 martie 2024, platforma MIA Plăți Instant a înregistrat o rată de adopție rapidă, fiind utilizată în prezent de fiecare al doilea cetățean care deține un cont bancar.

Extinderea către segmentul B2B completează portofoliul de servicii existent, care include deja transferurile între persoane fizice (P2P), plățile pentru afaceri (P2B) și plățile către servicii publice (P2G).

Prin această nouă etapă de dezvoltare, Republica Moldova își aliniază infrastructura de plăți la standardele europene, promovând un ecosistem financiar transparent, digitalizat și incluziv, capabil să răspundă rapid cerințelor economiei moderne.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

14:45 - Metoda prin care chatbot-ul Grok ar fi reușit să prezică data exactă a atacului asupra Iranului
14:39 - Propagandiștii ruși spun că Trump i-a „dezlegat” mâinile lui Putin
14:34 - „Marile lovituri nu sunt deloc întâmplătoare!”- replica unui film românesc menită să-și găsească o confirmare în aces...
14:28 - A murit scriitorul Dan Simmons, recunoscut pentru romanele SF și horror. Avea 77 de ani
14:21 - Teheranul accelerează procesul de succesiune la vârful puterii religioase
14:13 - Grindeanu, în ședința PSD: Bugetul nu este al unui singur om și a viziunii lui unilaterale despre țară

HAI România!

Cultura română pe timp de pace și război
Cultura română pe timp de pace și război
Adrian Severin, despre o mare problemă de înțelegere a Iranului: „Domnul Trump nu cunoaște realitățile din zonă”
Adrian Severin, despre o mare problemă de înțelegere a Iranului: „Domnul Trump nu cunoaște realitățile din zonă”
Emisiunea „Condamnați la cultură”, cu Liviu Mihaiu, de luni până vineri pe Evenimentul zilei. Corina Șuteu și Bogdan Mureșanu, invitații de azi
Emisiunea „Condamnați la cultură”, cu Liviu Mihaiu, de luni până vineri pe Evenimentul zilei. Corina Șuteu și Bogdan ...

Proiecte speciale