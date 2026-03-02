Transferuri instant între companii prin MIA. Plăți în câteva secunde, cu comision plafonat la 40 de lei

Republica Moldova. Companiile din Republica Moldova pot efectua din data de 2 martie transferuri instant între persoane juridice (Business-to-Business – B2B) prin intermediul sistemului MIA Plăți Instant, cu un comision de maximum 40 de lei per tranzacție.

Potrivit Banca Națională a Moldovei (BNM), tranzacțiile financiare au loc în timp real, prin canale de internet banking și mobile banking puse la dispoziție de prestatorii de servicii de plată. Noua funcționalitate permite companiilor să inițieze și să recepționeze transferuri în lei moldovenești în regim nonstop, inclusiv în afara programului de lucru bancar.

Decontarea fondurilor este realizată în câteva secunde, facilitând astfel un flux de numerar neîntrerupt și o gestionare mai eficientă a lichidităților. Pentru mediul de afaceri, acest lucru înseamnă reducerea timpilor de așteptare, onorarea rapidă a obligațiilor contractuale și posibilitatea de a reacționa prompt la necesitățile operaționale.

Sistemul poate fi utilizat pentru o gamă largă de operațiuni comerciale – de la achitarea facturilor și a avansurilor, până la deblocarea rapidă a livrărilor sau efectuarea plăților urgente către parteneri.

Pentru a asigura predictibilitatea costurilor, Banca Națională a Moldovei a stabilit un comision fix de 0,7% din valoarea transferului, plafonat la maximum 40 de lei per tranzacție. Această structură tarifară este menită să sprijine mediul de afaceri prin reducerea poverii financiare asupra operațiunilor curente și prin oferirea unei formule clare de calcul a costurilor.

„Extinderea plăților instant către persoanele juridice optimizează fluxurile financiare, fluidizează relațiile comerciale și reduce dependența de programul de lucru al prestatorilor de servicii de plată, susținând, totodată, digitalizarea proceselor economice”, a declarat guvernatoarea BNM, Anca Dragu.

Reprezentanții instituției subliniază că această etapă reprezintă un pas important în modernizarea infrastructurii financiare naționale și în consolidarea unui climat de afaceri competitiv și adaptat noilor tehnologii.

Lansată inițial pe 12 martie 2024, platforma MIA Plăți Instant a înregistrat o rată de adopție rapidă, fiind utilizată în prezent de fiecare al doilea cetățean care deține un cont bancar.

Extinderea către segmentul B2B completează portofoliul de servicii existent, care include deja transferurile între persoane fizice (P2P), plățile pentru afaceri (P2B) și plățile către servicii publice (P2G).

Prin această nouă etapă de dezvoltare, Republica Moldova își aliniază infrastructura de plăți la standardele europene, promovând un ecosistem financiar transparent, digitalizat și incluziv, capabil să răspundă rapid cerințelor economiei moderne.