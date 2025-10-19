Tragedie într-o comună din Dolj. Doi soți, găsiți morți în condiții suspecte

Tragedie într-o comună din Dolj, după ce două persoane, soț și soție, au fost găsite decedate în condiții dramatice. Bărbatul, în vârstă de 45 de ani, a fost găsit spânzurat în curtea locuinței, iar soția sa, în vârstă de 39 de ani, a fost descoperită fără viață într-o fântână dezafectată, aflată la aproximativ un kilometru distanță de casă, anunță IPJ Dolj.

Tragedia a fost sesizată în dimineața zilei de duminică de un tânăr de 26 de ani, ginerele bărbatului, care a alertat autoritățile, declarând că socrul său a fost găsit spânzurat la domiciliu. Imediat, la fața locului au intervenit polițiștii și un echipaj medical de urgență, care au constatat decesul bărbatului.

După verificările efectuate la fața locului, polițiștii au observat absența soției bărbatului și au demarat procedurile de căutare. Femeia în vârstă de 39 de ani a fost găsită decedată într-o fântână dezafectată, situată la aproximativ un kilometru de locuință. Intervenția pompierilor a fost necesară pentru extragerea trupului neînsuflețit.

Pentru stabilirea circumstanțelor exacte ale tragediei, la fața locului au fost mobilizate echipaje ale Serviciului de Investigații Criminale și Serviciului Criminalistic Dolj, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj.

IPJ Dolj a anunțat că au fost dispuse expertize medico-legale pentru determinarea cauzelor celor două decese.

Un trecător a alertat autoritățile după ce a observat trupul neînsuflețit al unui bărbat pe malul unui râu din județul Suceava, incidentul fiind raportat prin numărul unic de urgență 112. Polițiștii s-au mobilizat imediat pentru a verifica sesizarea și a documenta situația.

Ajunși la fața locului, lucrătorii din cadrul S.P.R. 1 Vadu Moldovei și criminaliștii Poliției Municipiului Fălticeni au identificat victima, stabilind din primele verificări că aceasta suferea de afecțiuni medicale, aspect confirmat de membrii familiei.

Deși examinarea fizică a corpului nu a indicat semne vizibile de violență, polițiștii au deschis un dosar penal pentru „ucidere din culpă”, urmând ca rezultatele necropsiei să clarifice circumstanțele exacte ale morții.