Social

Tragedie într-o comună din Dolj. Doi soți, găsiți morți în condiții suspecte

Comentează știrea
Tragedie într-o comună din Dolj. Doi soți, găsiți morți în condiții suspectePoliție. Sursă foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Tragedie într-o comună din Dolj, după ce două persoane, soț și soție, au fost găsite decedate în condiții dramatice. Bărbatul, în vârstă de 45 de ani, a fost găsit spânzurat în curtea locuinței, iar soția sa, în vârstă de 39 de ani, a fost descoperită fără viață într-o fântână dezafectată, aflată la aproximativ un kilometru distanță de casă, anunță IPJ Dolj.

Incidentul din județul Dolj, semnalat de ginerele familiei

Tragedia a fost sesizată în dimineața zilei de duminică de un tânăr de 26 de ani, ginerele bărbatului, care a alertat autoritățile, declarând că socrul său a fost găsit spânzurat la domiciliu. Imediat, la fața locului au intervenit polițiștii și un echipaj medical de urgență, care au constatat decesul bărbatului.

După verificările efectuate la fața locului, polițiștii au observat absența soției bărbatului și au demarat procedurile de căutare. Femeia în vârstă de 39 de ani a fost găsită decedată într-o fântână dezafectată, situată la aproximativ un kilometru de locuință. Intervenția pompierilor a fost necesară pentru extragerea trupului neînsuflețit.

Poliția

Poliția. Sursă foto: Facebook

Ancheta este în desfășurare

Pentru stabilirea circumstanțelor exacte ale tragediei, la fața locului au fost mobilizate echipaje ale Serviciului de Investigații Criminale și Serviciului Criminalistic Dolj, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj.

Vedete care au murit la vârste fragede. S-au bucurat pentru scurt timp de celebritate
Vedete care au murit la vârste fragede. S-au bucurat pentru scurt timp de celebritate
Localitățile cu sub 1.000 de locuitori, afectate de reorganizarea administrativă a României
Localitățile cu sub 1.000 de locuitori, afectate de reorganizarea administrativă a României

IPJ Dolj a anunțat că au fost dispuse expertize medico-legale pentru determinarea cauzelor celor două decese.

Un alt bărbat a fost găsit mort în județul Suceava

Un trecător a alertat autoritățile după ce a observat trupul neînsuflețit al unui bărbat pe malul unui râu din județul Suceava, incidentul fiind raportat prin numărul unic de urgență 112. Polițiștii s-au mobilizat imediat pentru a verifica sesizarea și a documenta situația.

Ajunși la fața locului, lucrătorii din cadrul S.P.R. 1 Vadu Moldovei și criminaliștii Poliției Municipiului Fălticeni au identificat victima, stabilind din primele verificări că aceasta suferea de afecțiuni medicale, aspect confirmat de membrii familiei.

Deși examinarea fizică a corpului nu a indicat semne vizibile de violență, polițiștii au deschis un dosar penal pentru „ucidere din culpă”, urmând ca rezultatele necropsiei să clarifice circumstanțele exacte ale morții.

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

22:53 - Vedete care au murit la vârste fragede. S-au bucurat pentru scurt timp de celebritate
22:43 - Ouăle la tigaie vor fi de neuitat cu acest ingredient pe care sigur îl ai acasă
22:32 - Dinamo - Rapid, 0-2. Giuleștenii au lovit de două ori în repriza a doua și sunt la egalitate de puncte cu liderul
22:22 - Reguli tot mai stricte pentru trotinetele electrice. Utilizatorii riscă amenzi usturătoare
22:14 - Împăcarea anului. Bodi și Anca în orașul iubirii, bat clopotele de la Notre Damme?
22:05 - Un thriller de neuitat, care sfidează logica, disponibil pentru streaming. Unde îl puteți viziona

HAI România!

Cum ni se spurcă trenul vieții
Cum ni se spurcă trenul vieții
George Soros, înger sau demon? Jocurile de Putere din Spatele Cortinei
George Soros, înger sau demon? Jocurile de Putere din Spatele Cortinei
💔 Cum se vindecă o inimă frântă | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #20
💔 Cum se vindecă o inimă frântă | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #20

Proiecte speciale