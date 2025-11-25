Tragedie în fotbal. Portar român, ucis de un șofer drogat

Daniel Sorin Mureșan, un portar român de 18 ani, și-a pierdut viața într-un accident rutier petrecut în sudul Spaniei, a anunțat comunitatea fotbalistică din Málaga. Tânărul, considerat un talent promițător și un coleg extrem de apreciat, a murit după ce motocicleta pe care o conducea a fost lovită violent de un autoturism.

Tragedia s-a produs luni după-amiază, pe drumul A-355, o șosea circulată care leagă mai multe localități din zona Málaga. Din informațiile oferite de autoritățile spaniole, autoturismul implicat ar fi pătruns pe sensul opus de mers, izbind în plin motocicleta lui Daniel.

Impactul a fost devastator. Șoferul mașinii nu a oprit să acorde ajutor și a fugit de la locul accidentului, însă câteva ore mai târziu s-a prezentat la sediul Gărzii Civile. Testele rapide efectuate acolo au indicat prezența substanțelor interzise în organismul acestuia.

În coliziune au fost implicate și trei autoturisme, iar mai multe persoane au suferit răni ușoare. Ancheta poliției continuă, iar autoritățile încearcă să stabilească exact cum s-a produs lanțul de evenimente care a dus la moartea tânărului sportiv.

Vestea a ajuns rapid la echipele la care Daniel evoluase în ultimii ani, iar reacțiile nu au întârziat. Pentru mulți, pierderea lui este nu doar o tragedie, ci și un moment de neînțeles, având în vedere vârsta și potențialul pe care îl avea.

Cluburile din Málaga unde a jucat – CD Puerto Malagueño, Mortadelo, Coín și CD Cártama – au transmis mesaje emoționante pe rețelele sociale. Fostele sale echipe l-au descris drept un tânăr disciplinat, serios, dedicat fotbalului și extrem de respectat în vestiar. Antrenorii săi au mărturisit că Daniel era genul de sportiv care se prezenta la antrenamente mai devreme decât toți ceilalți și pleca ultimul.

Jucători, suporteri și membri ai comunității românești din zonă pregătesc un moment de reculegere în memoria sa, iar mai multe cluburi din ligile locale au anunțat că vor ține un minut de tăcere la următoarele meciuri.

Moartea lui Daniel Sorín Mureșan readuce în atenție și un alt caz care a marcat recent lumea fotbalului: jucătorul italian Raffaele Acampora, care și-a pierdut viața într-un accident rutier la doar 20 de ani, tot în urma unei coliziuni provocate de un șofer imprudent.