Tragedie feroviară în Spania. MAE: Printre victime nu se află moldoveni

Republica Molodva. În urma gravului accident feroviar produs duminică, 18 ianuarie, în localitatea Adamuz, provincia Córdoba, nu există informații oficiale că vreun cetățean al Republicii Moldova ar fi fost afectat.

Situația este monitorizată îndeaproape de Ambasada Republicii Moldova în Regatul Spaniei, care menține legătura cu autoritățile locale pentru a identifica eventuale persoane implicate. Vom reveni cu detalii imediat ce vor fi disponibile informații oficiale confirmate”, menționează Ministerul de Externe.

Președinta Maia Sandu a transmis un mesaj de condoleanțe familiilor și persoanelor afectate.

„Condoleanțele mele familiilor și celor dragi afectați de tragica coliziune feroviară din Spania. Țările noastre sunt alături de Spania în această perioadă de doliu pentru această pierdere teribilă”, a scris șefa statului pe platforma X.

Și președintele Parlamentului, Igor Grosu, a transmis sprijinul Republicii Moldova.

„Gândurile noastre sunt alături de Spania după tragicul accident de tren. Plângem pierderile de vieți și sperăm într-o recuperare rapidă a celor răniți. Suntem alături de poporul spaniol și transmitem sincerele noastre condoleanțe fiecărei familii afectate”, se menționează în mesaj.

Accidentul s-a produs în sudul Spaniei, în localitatea Adamuz. Cel puțin 39 de persoane și-au pierdut viața, iar peste 120 au fost rănite, dintre care aproximativ 30 se află în stare gravă. Coliziunea a implicat două trenuri de mare viteză, după ce unul dintre ele a deraiat și a intrat pe linia trenului care circula din Madrid spre Huelva.

În cele două trenuri se aflau aproape 500 de pasageri, iar impactul a produs distrugeri majore, vagoane fiind grav avariate.

Autoritățile spaniole nu au stabilit încă motivul deraiării. Ministrul Transporturilor, Óscar Puente, a precizat că starea infrastructurii feroviare era bună, linia fiind modernizată recent, și a catalogat incidentul drept „extrem de neobișnuit”. O comisie independentă de anchetă a fost constituită pentru a investiga circumstanțele tragediei.

La fața locului au intervenit echipaje de pompieri, ambulanțe, poliție și unități ale armatei, inclusiv Unitatea Militară de Urgență (UME). Toți pasagerii blocați în trenuri au fost evacuați, iar răniții transportați la spitalele din Andaluzia. Autoritățile regionale au suspendat evenimentele publice, în semn de respect pentru victime.

Administratorul infrastructurii feroviare și compania Renfe au anunțat suspendarea traficului de mare viteză între Madrid și mai multe orașe din sudul Spaniei, inclusiv Córdoba, Sevilla, Málaga și Huelva. Reluarea circulației va depinde de concluziile anchetei și de lucrările de reparație necesare.

De asemenea, autoritățile spaniole au pus la dispoziția familiilor victimelor linii telefonice speciale și echipe de asistență psihologică pentru sprijin imediat.