Traficul pe Drumul Expres Craiova–Pitești, blocat din cauza unui accident

Accident pe Drumul Expres Craiova–Pitești. Sursa foto: Facebook/DRDP Craiova
Traficul pe Drumul Expres Craiova–Pitești este blocat, după un accident produs la kilometrul 78, în zona localității Negreni, potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române.

Accident pe Drumul Expres Craiova–Pitești

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române a anunțat că, la kilometrul 78 al Drumului Expres, în zona localității Negreni, județul Olt, a avut loc un accident în care au fost implicate două autocamioane. Din fericire, nu au existat victime.

Din cauza accidentului, traficul pe sensul de mers către Pitești este oprit pe ambele benzi, iar circulația a fost deviată pe DN 65.

De asemenea, șoferii sunt sfătuiți să respecte indicațiile polițiștilor rutieri și să circule cu prudență.

Un alt accident pe DN 1

Un alt accident s-a produs pe DN 1, la kilometrul 108. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Române, două autoutilitare s-au ciocnit, iar o persoană a fost rănită și a primit îngrijiri la fața locului.

În urma accidentului, traficul pe sensul spre Ploiești a fost oprit temporar. Circulația s-a desfășurat pe un singur fir, alternativ, în ambele direcții, pentru a permite intervenția echipajelor și pentru a preveni alte incidente.

Cum s-a petrecut accidentul

Ancheta preliminară arată că accidentul s-a produs din cauza nepăstrării distanței de siguranță între vehicule. În coliziune au fost implicați un bărbat de 48 de ani, aflat la volanul unui autoturism, și o femeie de 28 de ani, care conducea în același sens.

În urma impactului, femeia a fost rănită și a primit îngrijiri medicale la fața locului, iar ulterior a fost trasportată la spital, potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române.

Polițiștii au anunțat că, din cauza accidentului, s-au format coloane de autovehicule pe ambele sensuri de mers, traficul fiind îngreunat. Autoritățile desfășoară cercetări pentru a stabili circumstanțele accidentului și pentru a preveni producerea unor incidente similare pe acest tronson de drum, unde traficul este intens.

Proiecte speciale