Lucrări ample la autostrada A1, București-Pitești. O veste bună de la CNAIR

Lucrări ample la autostrada A1, București-Pitești. O veste bună de la CNAIRAutostrada A0. Sursa Foto: Arhiva EVZ
Autostrada A1 București-Pitești va fi extinsă la trei benzi. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a lansat recent o nouă licitație pentru realizarea studiului de fezabilitate necesar extinderii autostrăzii. Valoarea estimată a contractului se ridică la 30 de milioane de lei, fără TVA, iar finanțarea este asigurată din fonduri externe nerambursabile și alte surse legale.

Autostrada A1 București-Pitești, extinsă la trei benzi. CNAIR a lansat licitația pentru studiul de fezabilitate

Inițiativa are loc pe fondul intensificării lucrărilor la autostrada Sibiu–Pitești, care urmează să conecteze zona Argeș de rețeaua rutieră europeană. Odată finalizat acest tronson, se estimează o creștere semnificativă a traficului pe A1 între Pitești și Capitală, ceea ce impune adaptarea infrastructurii existente pentru a face față noilor volume de circulație.

Nu este pentru prima dată când autoritățile propun extinderea acestei autostrăzi. În 2023 a mai fost lansată o licitație similară, care însă a fost anulată ulterior. Reluarea demersului subliniază nevoia tot mai presantă de modernizare a principalelor rute de transport rutier între sudul și centrul țării.

Creșterea capacității de transport pe autostrada A1, între București și Pitești, va fi realizată treptat, pe baza unor analize de trafic efectuate de CESTRIN și Biroul Implementare Master Plan de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.

Acest sector de autostradă nu mai corespunde capacității de trafic tot mai mare

CNAIR a anunțat, de asemenea, că traficul de pe sectorul București-Pitești depășește capacitatea actuală a autostrăzii Studiile au evidențiat că pe acest sector al autostrăzii A1 va exista o depășire a capacității odată cu punerea în funcțiune a noilor drumuri rapide: autostrada Sibiu-Pitești și drumul expres Craiova-Pitești.

Această situație impune adoptarea unor măsuri etapizate pentru adaptarea infrastructurii la noile volume de trafic generate de extinderea rețelei rutiere. De asemenea, se iau în considerare creșterea traficului odată cu finalizarea Autostrăzii A0 și a drumurilor radiale, conform precizărilor din caietul de sarcini al CNAIR.

Autostrada A1 București-Pitești. Sursa: Arhiva EVZ

Autostrada A1 București-Pitești, extinsă pe mai multe tronsoane

Direcția de Drumuri și Poduri București a finalizat documentația tehnică pentru contractarea serviciilor de proiectare, acoperind fazele DALI, PAC, PTE și AT. Pentru Lotul 1 (km 10+600 – km 44+000) și Lotul 2 (km 44+000 – km 86+000) au fost realizate în 2021 expertize tehnice care au evaluat starea actuală a sectorului rutier și au fundamentat necesitatea intervențiilor pentru reabilitarea și modernizarea acestuia.

Documentele oficiale menționează că demararea procedurilor de achiziție publică pentru proiectare va permite pregătirea intervențiilor care să asigure o circulație mai fluentă și sigură pe acest important traseu rutier.

Autostrada A1, primul tronson de autostradă construit în România între 1967 și 1972, măsoară aproximativ 96 de kilometri pe ruta București – Pitești. În 2007, traseul a fost completat cu centura Pitești, cu o lungime de 13,6 kilometri, și cu un pasaj subteran în zona Bascov, care facilitează accesul spre DN7, mai arată sursa menționată.

