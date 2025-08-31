Social Trafic îngreunat pe DN 1. Rutele alternative recomandate de autorități







Traficul rutier este foarte aglomerat pe DN 1, pe direcția Brașov-București, începând din Predeal. Astfel, Inspectoratul de Poliție Județean Brașov îi îndeamnă pe șoferi să folosească ruta alternativă DN 1A Brașov–Săcele–Cheia–Ploiești.

Inspectoratul de Poliție Județean Brașov a anunțat duminică după-amiază că traficul este foarte aglomerat pe DN 1, pe direcția Brașov-București, iar circulația se desfășoară cu dificultate începând din localitatea Predeal.

Autoritățile au precizat că, pentru a menține fluența traficului, au fost amplasate dispozitive de Poliție Rutieră în municipiul Brașov, în zona Dârste, în stațiunea Predeal, la intersecția DN 1 cu DN 73A și la intersecția DN 73 cu DN 73A din Râșnov.

Polițiștii rutieri au transmis că șoferii pot folosi ruta alternativă DN 1A Brașov–Săcele–Cheia–Ploiești pentru a reduce timpii de așteptare din coloana formată pe DN 1.

Totodată, Poliția Brașov a afirmat că șoferii trebuie să respecte indicațiile agenților din teren și semnalizarea rutieră temporară, să își planifice traseul din timp și să ia în calcul rute ocolitoare pentru evitarea zonelor aglomerate.

De asemenea, șoferilor li s-a recomandat să adapteze viteza la condițiile de drum, să păstreze distanța de siguranță față de mașina din față, să evite depășirile riscante și să conducă cu prudență.

Condițiile meteo pot îngreuna, de asemenea, traficul la intrarea în București. Din cauza ploilor și vijeliilor din Capitală, șoferii vor circula pe carosabil ud, motiv pentru care sunt sfătuiți să conducă prudent și să respecte regulile de circulație.

Pe DN1A, între Centura Bucureștiului și intersecția cu Șoseaua Chitila–Parc Mogoșoaia, au loc lucrări de lărgire la patru benzi. Proiectul este derulat de asocierea româno-bulgară MARISTAR COM SRL, în calitate de lider, și HYDROSTROY AD.

Pe fiecare sens vor fi amenajate câte două benzi, pe o lungime de aproximativ 1,2 kilometri. Zona mediană va avea un metru lățime și va fi prevăzută cu parapete de protecție. Pentru pietoni sunt planificate trotuare de circa 2,5 metri, precum și două pasaje pietonale dotate cu scări rulante și lift. Potrivit calendarului de șantier, lucrările ar trebui să fie gata în luna decembrie.