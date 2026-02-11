Social Breaking news

Trafic feroviar blocat între Petroșani și Târgu Jiu din cauza unei locomotive defecte

Trafic feroviar afectat între stațiile Petroșani-Târgu Jiut / sursa foto: dreamstime.com
Traficul feroviar între stațiile Petroșani și Târgu Jiu a fost afectat, miercuri dimineață, după ce locomotiva unui tren de marfă s-a stricat. Ce recomandă CFR Călători.

Incidentul a avut un impact semnificativ asupra circulației trenurilor, potrivit informațiilor transmise de operatorul național de transport feroviar de călători. Defecțiunea locomotivei a produs o întrerupere temporară a circulației între Petroșani și Târgu Jiu, pe una dintre principalele artere feroviare din zona de sud vest a țării.

Trafic feroviar afectat între stațiile Petroșani și Târgu Jiu

CFR Călători informează că traficul feroviar este afectat și că operațiunile se desfășoară în prezent în funcție de deciziile managerului infrastructurii feroviare, CFR SA.

Circulația mai multor trenuri este afectată din cauza defectării locomotivei unui tren de marfă (circulație închisă temporar) între stațiile Petroșani Târgu Jiu”, se arată în comunicatul oficial al CFR Călători.

Călătorie cu trenul

Tren de călători. Sursă foto: getyourguide.com

Cum este afectat traficul feroviar

Această restricție provoacă întârzieri pentru garniturile de călători, dar și pentru alte trenuri care trebuie să aștepte pentru asigurarea legăturilor între acestea.

Operatorul de transport subliniază că garniturile care tranzitează zona pot înregistra întârzieri suplimentare, iar timpii de circulație pot fi prelungiți în funcție de evoluția situației de pe infrastructură.

Ce recomandă CFR Călători în astfel de situații

Incidentul de miercuri dimineață vine în condițiile în care sistemul feroviar românesc a înregistrat și în trecut diverse deranjamente și perturbări, uneori din cauza condițiilor meteo sau a unor alte defecțiuni tehnice, ceea ce poate conduce la întârzieri semnificative pentru călători.

În astfel de situații, informațiile oficiale despre circulația trenurilor sunt actualizate permanent și pot fi consultate de călători prin mijloacele online puse la dispoziție de CFR Călători.

Călătorii care se bazează pe transportul feroviar pe această rută sunt sfătuiți să verifice în mod regulat statusul trenurilor programate și să țină cont de posibilitatea unor întârzieri, până la normalizarea completă a circulației pe tronsonul afectat.

