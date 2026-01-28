Trafic complet blocat în Câmpina. Drumul județean surpat din cauza alunecării de teren s-a prăbușit

O porțiune din drumul județean care traversează cartierul Câmpinița, din municipiul Câmpina, s-a prăbușit în noaptea de marți spre miercuri, după ce fusese afectată de o alunecare de teren, a anunțat Primăria.

Șoferii sunt îndemnați să evite zona afectată.

„În cursul nopții o porțiune din prima bandă de circulație a bulevardului Carol I - DJ 101R, în cartierul Câmpinița, s-a prăbușit”, au anunțat autoritățile locale.

Municipalitatea le reamintește celor din zonă că drumul este „închis în totalitate, pe ambele sensuri de mers, încă de aseară (marți seară – n.r.), circulația fiind interzisă atât dinspre municipiul Câmpina spre comuna Cornu, cât și dinspre comuna Cornu spre municipiul Câmpina”.

Accesul rutier se poate face „exclusiv pe ruta alternativă dinspre comuna Bănești”.

Autoritățile locale le solicită cetățenilor să respecte restricțiile și semnalizarea rutieră din zonă.

Primăria Câmpina anunțase încă de marți seară că „o porțiune din drumul județean 101R a fost afectată de o alunecare de teren, tronsonul fiind preventiv închis, pentru siguranța cetățenilor”.

Miercuri, autoritățile au decis închiderea circulației rutiere pe Bulevardul Carol I din municipiul Câmpina, după ce alunecarea de teren care afectase tronsonul în urmă cu aproximativ două săptămâni s-a agravat.

„Având în vedere alunecarea de teren produsă în ultimele zile pe Bulevardul Carol I (DJ 101R), precum și agravarea situației constatată astăzi, 26 ianuarie 2026, care generează un risc major pentru siguranța circulației și a cetățenilor, a fost convocată ședința Comitetului Local pentru Situații de Urgență (CLSU) Câmpina. În cadrul ședinței CLSU a fost adoptată, în regim de urgență, decizia privind închiderea tronsonului de drum afectat, măsură care se aplică începând cu ora 19:00, din această seară”, anunța Primăria

Virgiliu Nanu, președintele Consiliului Județean Prahova, a explicat pentru Agerpres că situația este gravă, deoarece alunecarea afectează un filon de sare pe circa 150-200 de metri. El a adăugat că urmează să fie realizate studii geotehnice și hidrologice, care vor sta la baza raportului de expertiză pentru lucrările de consolidare.

Potrivit acestuia, tronsonul a fost reparat în repetate rânduri.