Topul celor mai sexy fotbaliști din țară. Și bărbații îi admiră

Maurice Munteanu, jurat în emisiunea „The Ticket”, a stârnit interesul publicului cu un top inedit: cei mai atrăgători bărbați din fotbalul românesc. Topul său cuprinde foști jucători emblematici ai echipelor Dinamo, Steaua și Rapid, printre care Claudiu Niculescu, Ilie Dumitrescu și Daniel Pancu.

Maurice Munteanu, cunoscut și pentru activitatea sa în emisiunea „Bravo, ai stil” și ca fashion editor la revista ELLE, a explicat motivația alegerilor sale și a oferit publicului o privire personală asupra gusturilor sale în materie de fotbaliști.

„Mie sexy mi se pare așa: Claudiu Niculescu mi se părea sexy, jur. Avea ceva… de dat cu capul de pereți. Poate mi se pare mie, nu știu, poate nu e omul săracul. Ilie Dumitrescu, mai acum ceva era, era… Și numărul trei, mie mi se pare sexy și Pancu”, a spus Maurice Munteanu.

În cadrul emisiunii, designetul și-a provocat colegii din juriu să facă propriile alegeri. Delia, într-o notă mai amuzantă, a nominalizat nume precum Radu Ile, Mihai Trăistariu și Mihai Tatulici, în timp ce Maurice a preferat să se concentreze pe fotbaliști, alegând figuri cunoscute pentru carierele lor sportive și pentru carisma de pe teren.

Claudiu Niculescu, fost atacant la Dinamo, se află în prezent la cârma echipei CSM Slatina din Liga 2. Formația trece printr-o perioadă dificilă, reușind doar o singură victorie până acum, scor 2-1 cu Concordia Chiajna, în etapa trecută. Niculescu este cunoscut pentru abilitatea sa de finalizare și pentru golurile spectaculoase înscrise în trecutul său la Dinamo.

Ilie Dumitrescu, unul dintre cei mai importanți jucători ai Generației de Aur, a marcat două goluri memorabile în victoria României cu Argentina la Campionatul Mondial din 1994. Cariera sa a inclus echipe precum Steaua București, Tottenham, West Ham și Sevilla, iar în prezent Dumitrescu activează ca analist sportiv, fiind frecvent invitat în studiouri de televiziune pentru comentarii și analize tactice.

Daniel Pancu a ocupat ultima funcție de selecționer al echipei naționale U21, reușind să califice „Tricolorii mici” la Campionatul European 2025. Totuși, echipa nu a obținut nicio victorie în faza grupelor, iar Federația Română de Fotbal nu i-a prelungit contractul.

Pancu rămâne însă o figură respectată în fotbalul românesc, cunoscut pentru pasiunea sa pentru joc și implicarea în formarea tinerelor talente.

Maurice Munteanu s-a remarcat nu doar ca fashion editor, ci și ca influencer de modă cu o largă audiență în România. De-a lungul carierei, a colaborat cu publicații importante precum The One, condusă de Andreea Esca, și Dilema Veche, iar experiența sa în juriul emisiunilor de televiziune i-a consolidat notorietatea.

Pe lângă activitatea editorială, Munteanu este urmărit de mii de fani pe platformele de social media, unde împărtășește recomandări de stil și impresii personale despre cultură, modă și entertainment.