Sport Toncheff, noul director tehnic al echipei Chindia. Argentinianul susține că a lucrat cu FC Barcelona







Chindia Târgoviște a anunțat, sâmbătă, că noul director tehnic al echipei este Cristian Toncheff, în vârstă de 43 de ani, menționând că acesta a lucrat în trecut în stafful celor de la FC Barcelona, unde s-a ocupat de dezvoltarea tinerelor talente.

Cristian Toncheff, noul director tehnic al echipei Chindia Târgoviște

Fotografiile publicate de Chindia Târgoviște îl prezintă pe Cristian Toncheff în echipament cu sigla FC Barcelona, însă acesta nu a făcut parte din stafful echipei, ci a fost implicat în proiecte pe termen determinat desfășurate de școala Barça Academy.

Cristian Toncheff a ajuns în Europa în 2007, evoluând în ligile inferioare din Spania, apoi în campionatele din Gibraltar, Bahrain și Malta. Cea mai bună perioadă a carierei a avut-o la Manchester 62 și Europa FC, unde a marcat 45 de goluri în 83 de meciuri. Pentru Europa FC a jucat și în patru partide din primul tur preliminar al Europa League.

În paralel, el și-a început cariera de antrenor lucrând cu cadeți și juniori, în cluburi modeste, în general în țările în care a jucat ca fotbalist.

Toncheff susține că a lucrat la FC Barcelona

Internetul nu oferă nicio dovadă sau informație care să confirme angajarea lui Toncheff la FC Barcelona. Contactat de Gazetă, argentinianul a declarat: „Da, bineînțeles că am fost angajat de Barcelona înainte să vin în România”.

La întrebările repetate ale reporterului, și-a nuanțat afirmațiile: „Relația mea cu Barcelona datează din 2022, dar este discontinuă. La finalizarea proiectelor aveam o întrerupere temporară, apoi reluam activitatea, în funcție de proiect”.

Toncheff a povestit că primul contact cu reprezentanții Barcelonei a avut loc în 2021, când numele său a fost selectat dintr-o bază de date pentru a participa la o selecție de antrenori, destinată proiectelor juvenile ale Barça Academy desfășurate în diverse țări și continente.

Proiectele sale

Activitatea în cadrul clubului a început doi ani mai târziu, printr-un stagiu de trei luni la „Tabăra de vară La Masia”, care nu este legată de „La Masia”, Academia de elită a clubului catalan. „Un an mai târziu am participat din nou la tabăra de vară și apoi am fost trimis în Mongolia ca coordonator, îndeplinind acel rol pe durata unui stagiu de pregătire”, a mai spus acesta.

Astfel, după mai multe relocări și colaborări temporare, Toncheff a fost implicat în proiectul Barça Academy România, unde a fost numit coordonator al locației din „Lia Manoliu”.

Pe scurt, Toncheff nu a deținut un rol permanent la FC Barcelona, la Academia „La Masia” și nici la filiala Barça Academy din Barcelona, fapt confirmat de campioana Spaniei, ca răspuns la o solicitare oficială a GSP.ro: „Domnul Toncheff a lucrat ca unul dintre cei doi coordonatori ai Barça Academy București începând din ianuarie. Și a mai lucrat ca antrenor în câteva tabere de fotbal organizate în trecut de Barça Academy”.

În perioada ianuarie - iunie 2025, Toncheff a fost coordonator al proiectului Barça Academy România și a ajuns la Târgoviște prin intermediul lui Marius Pavel, fondatorul școlii de fotbal licențiate de FC Barcelona. Recent, Pavel a fost prezentat drept „președinte-acționar” al clubului Chindia, însă această titulatură a fost ulterior retrasă, deoarece echipa din Târgoviște nu este organizată ca societate pe acțiuni.

De ce a ales România

Toncheff a explicat că a ales România după ce mai multe proiecte au fost abandonate deoarece nu erau compatibile cu viața familiei sale.

„Nu am stat pe gânduri, din moment ce încă din 1994, când erau acea echipă și acei jucători (n.r. - Generația de Aur), mi-am dat seama că este o țară pasionată de fotbal și că ar fi o provocare interesantă să ne implementăm metodologia aici. Obiectivul meu a fost să las ceva în urmă în această țară, chiar dacă aveam să stau aici doar câteva luni”, a adăugat acesta.

Candidatura sa, respinsă din cauza faptului că nu era vaccinat

Într-un interviu publicat în februarie 2022 de site-ul The Line Breaker, el a povestit cum a fost invitat în 2021 să participe la o selecție pentru antrenori organizată de Barça Academy, însă în final candidatura sa a fost respinsă din cauza faptului că nu era vaccinat împotriva COVID-19.

„În urmă cu câteva luni, FC Barcelona m-a contactat prin email, invitându-mă la o selecție de antrenori pentru școala lor de fotbal. A trebuit să completez un formular în același email, prin care să-mi indic disponibilitatea pentru partea teoretică și partea practică. Acest formular necesita să am un certificat de vaccinare COVID-19, ceea ce nu am, pentru că am dreptul fundamental al libertății de a decide să nu mă vaccinez. Se presupunea că nu este obligatoriu, nu? Așa că am fost respins”, declara acesta.

Întrebat recent despre acest subiect, el a declarat: „În 2021, după ce mi-a primit CV-ul, Barcelona m-a selecționat să parcurg fazele teoretice și practice ale procesului de selecție a antrenorilor, dar nu am putut finaliza procesul pentru că era nevoie de certificatul de vaccinare împotriva COVID, pe care am refuzat să-l obțin”.

Barça Academy nu înseamnă FC Barcelona

Majoritatea locațiilor școlii de fotbal Barça Academy funcționează în regim de franciză și nu sunt gestionate direct de FC Barcelona. Academiile interesate plătesc pentru o licență care le permite să utilizeze brandul FC Barcelona, precum și să acceseze metodologia și principiile de antrenament folosite în Academia oficială a clubului.

În prezent, la nivel mondial există 30 de academii licențiate de FC Barcelona, inclusiv cea din București. Dintre acestea, doar două sunt gestionate direct de clubul catalan: Barça Escola Barcelona și Barça Academy Pro.