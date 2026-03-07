Social

Toate greșelile care scurtează viața unui laptop. Ce să faci și ce să nu faci

Toate greșelile care scurtează viața unui laptop. Ce să faci și ce să nu faci
Un laptop nu se uzează doar din cauza vechimii. Ritmul în care ajunge să piardă din autonomie, să se încingă mai repede sau să funcționeze mai greu este influențat de mai mulți factori, de la temperaturile ridicate și modul de încărcare, până la praf, spațiu de stocare insuficient sau folosirea lui pe suprafețe care blochează aerisirea.

Temperaturile ridicate afectează bateria și componentele

Căldura excesivă este unul dintre factorii care pot grăbi degradarea unui laptop. Apple arată, pe pagina sa de suport pentru Mac, că folosirea laptopului la temperaturi ambientale peste intervalul recomandat poate afecta funcționarea, iar încărcarea se poate opri la 80% când temperatura bateriei devine prea mare. Compania precizează și că laptopul nu trebuie folosit pe pat, pe pernă sau sub așternuturi, unde aerul circulă mai greu.

În același timp, orificiile de ventilație nu trebuie blocate, iar laptopul nu trebuie folosit în spații închise de mobilier, tocmai din cauza riscului de supraîncălzire. Același tip de avertisment apare și în alte pagini oficiale. Dell recomandă verificarea gurilor de aerisire și îndepărtarea prafului sau a depunerilor.

Laptop

Laptop. Sursa foto: Freepik

Modul de încărcare influențează uzura bateriei

Bateria este una dintre primele piese care își pierde din capacitate în timp. Celulele litiu-ion sunt consumabile și îmbătrânesc treptat, pierzând capacitate pe măsură ce sunt folosite. De asemenea, păstrarea bateriei la un nivel ridicat de încărcare, în medii cu temperatură mare, pe perioade lungi, poate accelera pierderea de performanță și de capacitate.

O baterie Li-ion are în mod obișnuit aproximativ 300-500 de cicluri de încărcare-descărcare, iar după acel prag capacitatea poate coborî la circa 80% din nivelul inițial.

Praful și aerisirea slabă cresc stresul termic

Un laptop utilizat perioade îndelungate fără curățarea zonelor de ventilație poate acumula praf în interior, în special în spațiile prin care circulă aerul necesar răcirii componentelor. Depunerile împiedică fluxul normal de aer și reduc eficiența sistemului de răcire.

Specialiștii în mentenanță IT recomandă oprirea și deconectarea dispozitivului înainte de curățare, iar îndepărtarea prafului se poate face cu aer comprimat, fără a introduce obiecte dure în fantele de aerisire.

Reparare laptop

Reparare laptop. Sursa foto: Freepik

Atunci când orificiile sunt acoperite sau încărcate cu particule de praf, temperatura internă crește, iar ventilatoarele sunt nevoite să funcționeze mai frecvent și la turații mai mari. În timp, acest efort suplimentar poate accelera uzura componentelor și poate afecta stabilitatea sistemului.

Spațiul de stocare insuficient și problemele discului încetinesc sistemul

Uzura unui laptop nu ține doar de componentele fizice. Lipsa spațiului de stocare poate încetini sistemul și poate bloca instalarea actualizărilor. În plus, sistemul de operare poate afișa avertizări critice pentru unitatea de stocare, precum „fiabilitatea este redusă” sau „durata de funcționare estimată rămasă”, care indică probleme ale discului.

Când memoria este aproape plină, rămâne mai puțin loc pentru fișiere temporare și procese de întreținere. Dacă apar și semne de uzură ale discului, laptopul poate deveni lent și instabil. Situația nu afectează direct bateria, dar reduce calitatea funcționării și poate grăbi înlocuirea dispozitivului.

