Tipărirea unui ziar, suspendată pentru prima dată în 153 de ani. Furtună de zăpadă istorică în SUA

O furtună de zăpadă istorică în SUA a determinat suspendarea ediției tipărite a cotidianului The Boston Globe, marcând pentru prima dată în cei 153 de ani de existență ai publicației momentul în care ziarul nu a mai ajuns la tipar din cauza condițiilor meteo, scrie CBS News.

Ninsoarea abundentă și viscolul puternic au făcut imposibilă prezența angajaților la tipografie, ceea ce a dus la amânarea tipăririi ediției zilnice. Conducerea ziarului a explicat situația într-un articol publicat pe site-ul oficial.

„Timp de peste 153 de ani, tipografii de la The Boston Globe au învins intemperiile, problemele tehnice și pandemiile globale pentru a tipări zilnic un ziar”, se arată în articol. „Însă, într-o decizie fără precedent, conducerea a stabilit că condițiile din timpul viscolului de luni au făcut imposibilă tipărirea și distribuirea ediției de marți dimineață.”

Reprezentanții publicației au anunțat că abonații la ediția tipărită vor primi numărul de marți în ziua următoare, alături de ediția de miercuri.

Vicepreședintele pentru operațiuni tipografice la Boston Globe Media, Josh Russell, a subliniat dificultatea deciziei: „Nu luăm această decizie cu ușurință”. Acesta a explicat și motivele logistice care au stat la baza hotărârii: „Nu avem încredere că, chiar dacă am fi reușit să aducem o echipă în această seară, am fi putut încărca ziarele în camioane în siguranță. Nu eram siguri că acea ultimă etapă a livrării ar fi fost posibilă.”

Efectele furtunii s-au resimțit încă din ziua precedentă, când doar aproximativ 25% dintre exemplarele ediției de luni au ajuns la abonați. Zăpada masivă și vântul puternic au împiedicat personalul să ajungă în condiții de siguranță la tipografia din Taunton, statul Massachusetts.

În anumite zone din comitatul Bristol, unde se află tipografia Globe, stratul de zăpadă a atins până la 32 de inci (aproximativ 81 de centimetri) până luni seara, potrivit Serviciului Național de Meteorologie.

Suspendarea ediției de marți reprezintă prima oprire a producției zilnice de la fondarea ziarului, în 1872. În trecut, tipărirea a mai fost întreruptă temporar doar în urma unor greve din anii 1950 și 1960.

Publicația a amintit că, în timpul viscolului record din 7 februarie 1978, au fost tipărite câteva mii de exemplare, însă distribuția a fost aproape imposibilă, camioanele reușind să înainteze doar unu-două mile din cauza nămeților.

La Aeroportul Internațional T.F. Green din Warwick s-au înregistrat aproape 38 de inci de zăpadă (circa 96 de centimetri), depășind recordul precedent din 1978.

În prezent, impactul unei astfel de suspendări este diferit față de trecut, în contextul în care publicul se bazează tot mai mult pe mediul digital pentru informare. Un sondaj realizat în 2025 de Pew Research Center arăta că doar 7% dintre adulții americani își iau frecvent informațiile din presa tipărită, în timp ce 56% declară că se informează în principal prin intermediul smartphone-ului, computerului sau tabletei.