Tipografi, TV, Facebook. Istoria revoluțiilor din decembrie

Istoria a arătat că scrisul în toate formele lui stă la baza multor evenimente politice, unele violente, tot așa cum dinamita și teoria relativității au creat războaiele de anvergură mondială. De la grevele tipografilor la „Revoluția în direct” și „Revoluția pe Facebook”, toate evenimentele lunii decembrie, toate au în comun un element: invenția mijloacelor de propagare în masă a informației: mass-media!

Prima dată, tiparnița a fost utilizată de Biserică. Textele liturgice ofereau poporului „sfânta scriptură” și asigurau baza morală a educației. Cine știa să scrie și să citească, era un om puternic. Cine știa să tipărească, era un profesionist al epocii sale. Tipografii au asigurat, prin munca lor, popularizarea cuvântului scris. Munceau în condiții grele, sănătatea li se șubrezea, lucrând cu plumb și cerneală tipografică, nu aveau alocat lapte pentru detoxifierea organismului. Trăiau în zone periferice și slab sistematizate, fără utilități, unde iarna frigul făcea ravagii. Și astăzi, capătul autobuzului 139, din București este în zona numită Zețarilor. Zețarii, „urșii”, cum le spunea marele Balzac culegeau literele de plumb pentru a pregăti tipărirea ziarelor, cărților.

În plus, printre tipografi, circulau și agenții provocatori. Tipografii erau necesari socialiștilor, revoluționarilor în general, pentru că ei știau să tipărească manifeste. Așa se face că pe 13 decembrie 1918, tipografii Capitalei ies la o grevă reprimată de Guvernul de atunci al României. Au fost mai mulți morți și răniți în rândul muncitorilor dar și al agitatorilor. Între muncitori, erau mulți agitatori comuniști printre care și IC Frimu, mort în închisoare în februarie 1919.

S-a spus că Revoluția din decembrie 1989 a fost prima revoluție transmisă în direct. Pe 22 decembrie 1989, ora 14.00, dea TVR trecuse de partea Revoluției. Se propagau știri, dar și zvonuri. Acolo au apărut cei care până la urmă au preluat puterea după 22 decembrie 1989. TVR fusese arma de propagandă a regimului comunist, era normal ca și în decembrie 1989, să fie o sursă cât se poate de credibilă. Se consideră că tocmai prezența revoluționarilor la TVR le-a asigurat credibilitatea, mai bine decât în orice pol de putere din Capitala României, în decembrie 1989,

La 17 decembrie 2010, izbucnea în Egipt, extinzându-se în alte state arabe, din Africa sau Peninsula Arabia, „Primăvara arabă”. Diferența față de celelalte mișcări revoluționare a fost propagarea informației de organizare pe Facebook și alte rețele sociale. Rețelele sociale, algoritmii lor au început să conteze enorm în alegeri, precum SUA, referendumuri, precum Brexit în Marea Britanie. De asemenea, marile proteste anti-Băsescu, în România, marile proteste legate de Ordonanța 13 în 2017, ori marele Protest al Diasporei din 10 august 2018, au avut Facebook, drept principal vector de propagare a informației.

Îmi amintesc ce spunea Arnold Swarzenegger într-un film în care oprea un război nuclear când a fost întrebat „cine e de vină pentru toate astea?” . El a răspuns: „Einstein”. Ca să parafrazez, pentru toate revoluțiile propagate prin scris și imagini, „vinovați” sunt: Johannes Gutenberg (tiparul), frații Lumière (cinema), Graham Bell (telefonul), Morse (telegrafia), Marconi (transmisia radio), Charles Babbage (calculatorul care folosea cartele perforate) și...Mark Zuckerberg (Facebook).