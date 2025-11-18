Tinerii conservatori spun nu. Reforma pensiilor riscă să declanșeze haos în Bundestag

Cancelarul german Friedrich Merz se confruntă cu o provocare internă în propria sa coaliție conservatoare‑social-democrată legată de reforma pensiilor.

O grupare de 18 tineri parlamentari din aripa conservatoare (CDU/CSU), toți sub vârsta de 35 de ani, amenință să blocheze proiectul de lege propus de guvern, argumentând că măsurile asumate sunt nesustenabile și că nu pot fi justificate față de generația lor.

Acest conflict intern pune sub semnul întrebării nu doar autoritatea lui Friedrich Merz, ci și stabilitatea majorității parlamentare extrem de fragilă — coaliția guvernamentală are doar o diferență de 12 mandate în Bundestag.

Presiunea demografică asupra sistemului de pensii

Germania se află într-o situație demografică dificilă: generația „baby‑boomerilor” se pensionează, iar numărul celor care intră pe piața muncii scade.

Aceasta amplifică povara asupra sistemului public de asigurări sociale, iar pensiile devin una dintre cele mai mari cheltuieli ale bugetului.

Pentru a face față acestei presiuni, guvernul condus de Merz propune un pachet de reformă în care se menține un nivel minim al pensiei la 48% din venitul mediu până în 2031.

Elemente-cheie ale reformei lui Merz

Pe lângă menținerea acestui nivel minim, reforma prevede și introducerea unor noi măsuri: un program denumit „Frühstart”, prin care copiii cu vârsta între 6 și 18 ani primesc 10 euro pe lună pentru conturi private de economii pentru pensie.

De asemenea, guvernul a convenit asupra unei inițiative pentru persoanele pensionate care continuă să muncească: se propune ca acestea să poată câștiga până la 2.000 euro pe lună fără taxe suplimentare, ca stimulent pentru a rămâne pe piața muncii mai mult timp.

Aceste măsuri sunt prezentate de coaliție drept pași necesari pentru a menține sustenabilitatea sistemului de pensii și pentru a evita prăbușirea financiară pe termen lung.

Cine sunt cei 18 parlamentari

Un grup de 18 tineri deputați aparținând formațiunii CDU/CSU — parte a aripii cunoscute sub denumirea de „Junge Gruppe” — se opune ferm proiectului actual al reformei pensiilor.

Acești parlamentari au sub 35 de ani și spun că nu pot accepta versiunea propusă.

Ei susțin că promisiunea de a menține nivelul pensiei la 48% din venitul mediu după 2031 ar genera costuri foarte mari, estimate de ei, pe termen lung, la 118‑120 miliarde de euro între 2032 și 2040.

Conform presei germane, dacă această grupare votează unit contra proiectului, coaliția guvernamentală ar putea pierde majoritatea, având în vedere marja strânsă de doar 12 locuri în Bundestag.

Argumentele tinerilor conservatori Ei afirmă că promisiunile de plată pe termen lung sunt „o povară permanentă” pentru generația lor, pe care nu sunt dispuși să o accepte fără garanții mai solide. Critică că nivelul de 48% garantat după 2031 nu a fost convenit inițial în acel mod în acordul de coaliție, deci ar reprezenta o extindere a angajamentelor financiare față de ce fusese agreat. Invocă principiul „Enkelfähigkeit” — adică o politică responsabilă față de generațiile viitoare, astfel încât generația lor (și următoarele) să nu fie împovărată excesiv. Cer renegocierea unor părți ale pachetului sau, cel puțin, implicarea lor într-o comisie de reformă care să studieze soluții pe termen lung, inclusiv după 2031.



În fața criticilor venite din interiorul partidului său, Merz s-a arătat ferm în susținerea pachetului actual: la un eveniment al tinerilor din CDU/CSU, el a declarat că va vota cu conștiința împăcată pentru legea pensiilor în Bundestag, așa cum este propusă.

Într-un discurs către delegații aripii tinere, Merz a avertizat împotriva unei competiții politice de subminare, în care fiecare încearcă să ofere pensii cât mai mici pentru a câștiga simpatie electorală:

„Nu vom câștiga alegeri oferind cele mai mici pensii.”

Pentru a atenua tensiunile, el a propus înființarea unei comisii pentru reforma pensiilor, care să analizeze viitorul sistemului după 2031. Merz a spus că vrea ca criticii din rândul tinerilor să fie incluși în această comisie.

Ministrul Finanțelor, Lars Klingbeil (SPD), a afirmat clar că nu vor fi schimbări la proiectul legii pensiilor în forma actuală:

„Nu va exista nicio modificare suplimentară la această lege”, a spus el.

Această rigiditate din partea SPD limitează opțiunile de negociere pentru Merz și sugerează că, deocamdată, partenerii de coaliție nu sunt dispuși la concesii mari.

1. Trecerea legii fără modificări

În cel mai simplu scenariu, legea trece așa cum este — Merz reușește să mențină disciplina în coaliție și să aducă suficiente voturi, chiar dacă 18 parlamentari tineri votează împotrivă.

Acest lucru ar consolida autoritatea cancelarului, dar ar lăsa nemulțumiți membrii tineri.

2. Comisia de reformă devine instrument de compromis

Dacă Merz reușește să pună bazele comisiei promise înainte de vara lui 2026, ar putea câștiga sprijinul unora dintre criticii din rândul tinerilor, care ar putea susține legea actuală în schimbul unui angajament concret pe viitor.

Aceasta ar fi o soluție politică pentru a evita blocajul și o potențială criză guvernamentală.

3. Amânarea votului sau retragerea legii

Unele voci interne — printre ele și Karin Prien, ministru pentru familie — au propus amânarea votului pentru a evita o înfrângere jenantă sau o divizare publică deschisă.

Dacă amânarea este acceptată, ar putea urma discuții mai ample și, eventual, modificări sau adăugiri la lege.

4. Criză de guvern sau guvern minoritar

Într-un scenariu mai grav, dacă 18 parlamentari tineri continuă să se opună fără concesii, acest lucru ar putea duce la o criză majoră.

Deoarece coaliția lui Merz are o majoritate foarte strânsă, orice abateri semnificative ar putea submina trecerea reformei.

Cancelarul a exclus însă varianta unui guvern minoritar, afirmând că nu vrea „majorități schimbătoare” și instabilitate legislativă.

Disputa arată cât de fragilă este majoritatea coaliției lui Merz. Chiar dacă legea trece, tensiunile interne pot submina viitoarele reforme, scăzând coeziunea între CDU/CSU și SPD și punând la început temelia unor conflicte pe alte dosare importante.

Criticii tineri insistă asupra unei viziuni pe termen lung — nu doar echilibrarea pe câțiva ani, ci reforme structurale care să asigure sustenabilitatea sistemului de pensii fără a împovăra tinerii și viitoarele generații cu costuri nesustenabile.

Pentru cancelarul Merz, foarte mult este pus în joc: succesul acestei reforme — sau eșecul ei — va fi un test semnificativ al capacității sale de lider, atât în interiorul propriului partid, cât și în coaliție.

Cum a construit platforma sa de „toamnă a reformelor” ZF.ro, un eșec în reforma pensiilor ar putea eroda credibilitatea sa.

Revolta celor 18 parlamentari conservatori tineri împotriva reformei pensiilor propuse de guvernul Merz reprezintă mai mult decât o simplă dispută financiară.