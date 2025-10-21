TikTok a șters peste 134.000 de conturi false și cinci rețele prorușe înainte de alegerile din Republica Moldova

Republica Moldova. Peste 134.000 de conturi false și aproape 2 milioane de urmăritori falși au fost eliminate de TikTok în perioada premergătoare alegerilor parlamentare din Republica Moldova, desfășurate pe 28 septembrie 2025. Platforma a anunțat că a dezmembrat cinci rețele coordonate, formate din peste 7.000 de conturi care vizau publicul din Republica Moldova, promovând politicieni proruși și încercând să discrediteze guvernarea de la Chișinău.

„În lunile august și septembrie 2025 am dezmembrat cinci rețele care însumau cel puțin 7.593 de conturi care vizau publicul din Republica Moldova. Aceste rețele promovau politicieni proruși și încercau să discrediteze actuala guvernare. În total, de la începutul acestui an, am întrerupt opt operațiuni de influență sub acoperire care vizau Republica Moldova”, se arată în comunicatul companiei.

În perioada 1 iulie – 28 septembrie, TikTok a eliminat peste 9.300 de materiale video care încălcau regulile privind integritatea civică, dezinformarea sau conținutul generat cu inteligență artificială. Dintre acestea, 91% au fost eliminate proactiv, înainte ca utilizatorii să le raporteze.

Compania a mai anunțat că a prevenit 2,9 milioane de aprecieri false, 1,8 milioane de cereri false de urmărire și a blocat crearea a peste 268.000 de conturi de tip spam în Republica Moldova.

„Echipele noastre au lucrat neîntrerupt pentru a contracara, în mod proactiv și ferm, tentativele de manipulare a sistemelor noastre și de inducere în eroare a comunității TikTok”, se menționează în comunicat.

Între 1 iulie și 28 septembrie, platforma a mai eliminat 1.173 de conturi care imitau oficiali moldoveni, utilizate în campanii coordonate de dezinformare și manipulare politică online.

Pentru a combate fenomenul, TikTok a lansat, la 21 august, un Centru Electoral în aplicație, creat în parteneriat cu Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova (CEC). Acesta a fost accesat de peste 88.000 de ori de către utilizatori. De asemenea, compania a colaborat cu Reuters și organizația STOP FALS!, pentru verificarea informațiilor și crearea de materiale educaționale privind dezinformarea electorală.

„Misiunea noastră de a menține siguranța utilizatorilor pe TikTok este continuă. Ne adaptăm politicile și procesele pentru a răspunde eficient noilor provocări și amenințări care pot apărea în perioade electorale”, precizează platforma.

Alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 au fost marcate de o amplă campanie de dezinformare, desfășurată pe rețele sociale. Potrivit autorităților și investigațiilor independente, Federația Rusă ar fi investit sute de milioane de euro în operațiuni hibride menite să influențeze procesul electoral, să submineze încrederea în instituțiile statului și să împiedice parcursul european al Republicii Moldova.

Platformele TikTok, Telegram, Facebook și X (fostul Twitter) au fost principalele canale prin care s-au răspândit falsuri despre presupuse fraude electorale, atacuri la adresa Maiei Sandu și mesaje anti-UE.

Comisia Electorală Centrală a aplicat sancțiuni unor concurenți electorali care au folosit platformele online pentru promovare fără a raporta cheltuielile aferente.

După validarea rezultatelor scrutinului, pe 16 octombrie, Curtea Constituțională a emis o adresă către Parlament, solicitând consolidarea competențelor autorităților în reglementarea platformelor online și stabilirea unor măsuri eficiente pentru protejarea spațiului informațional în perioadele electorale, cu respectarea libertății de exprimare.