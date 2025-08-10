TikTok a provocat proteste în masă în Germania. Care sunt nemulțumirile

Angajații TikTok din Germania au ieșit în stradă după ce compania a anunțat o restructurare semnificativă, ce implică concedierea a 150 de membri din echipa de încredere și siguranță.

Această echipă, cu sediul la Berlin, se ocupă de moderarea conținutului dăunător de pe platformă și va fi desființată, activitatea fiind externalizată către inteligența artificială. Sindicatul ver.di, care îi reprezintă pe angajați, a încercat să inițieze negocieri cu managementul TikTok, dar fără succes.

„Practic, au spus: Nu vrem să vorbim cu voi, așa că după aceea am protestat de două ori, dar tot nu au reacționat”, a declarat Kalle Kunkel, purtător de cuvânt al ver.di pentru regiunea Berlin-Brandenburg. Echipa berlină gestionează conținutul pentru aproximativ 32 de milioane de utilizatori de limbă germană, iar concedierile propuse ar reprezenta o reducere de aproape 40% a personalului local.

Reprezentanții TikTok susțin că măsurile de concediere sunt menite să „eficientizeze fluxurile de lucru și să îmbunătățească eficiența”, dar „rămânem pe deplin angajați în protejarea siguranței și integrității platformei noastre”, a declarat Anna Sopel, purtătoare de cuvânt a companiei.

Echipa de moderare are responsabilitatea de a identifica și elimina conținutul cu violență, pornografie, dezinformare sau discurs instigator la ură, ajutată uneori de inteligența artificială. Totuși, înlocuirea completă a moderatorilor umani cu AI a generat controverse la nivel global.

„Inteligența artificială nu este capabilă să identifice corect imaginile sau videoclipurile problematice, mai ales când este vorba de conținut sofisticat”, a explicat Kunkel, subliniind erorile și riscurile asociate cu această tehnologie.

De exemplu, sistemul automat a clasificat greșit videoclipuri cu steagul curcubeu al Pride drept conținut dăunător, în ciuda faptului că acestea nu încalcă regulile platformei.

Sindicatul ver.di a organizat două greve și mai multe proteste pentru a determina compania să negocieze cu angajații. Kathlen Eggerling, negociatorul principal al ver.di, a afirmat că acțiunile au fost „necesare pentru a demonstra companiei valoarea angajaților săi”.

După prima grevă, TikTok a emis avertismente interne către angajați, solicitând notificarea prealabilă a managerilor în cazul participării la proteste, ceea ce contravine legislației germane, unde sindicatele anunță grevele, iar angajații nu au obligația de a-și informa angajatorii.

Eggerling a transmis un apel clar: „Se pare că TikTok are nevoie de moderatori și pentru comunicările sale interne. Facem apel la conducere să înceteze să-i mai intimideze pe angajați. În loc să răspândească dezinformări, TikTok ar trebui să se așeze, în sfârșit, la masa negocierilor”. Dacă TikTok va refuza în continuare dialogul, există posibilitatea declanșării unei greve pe termen lung, scrie duminică The Guardian.