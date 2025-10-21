International

Thyssenkrupp a listat divizia de nave de război TKMS pe bursa din Frankfurt

Thyssenkrupp a listat divizia de nave de război TKMS pe bursa din FrankfurtSursă foto: Facebook
Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) a debutat luni pe bursa din Frankfurt, marcând o mișcare strategică într-un moment de creștere a cheltuielilor de apărare în Europa. Divizia de nave de război a grupului industrial german este evaluată la aproximativ 3,8 miliarde de euro, potrivit CNBC.

Acțiunile Thyssenkrupp Marine Systems au stârnit interesul investitorilor

Acțiunile TKMS au debutat pe bursa din Frankfurt la un preț de circa 60 de euro pe unitate, stârnind un interes ridicat din partea investitorilor. Grupul-mamă Thyssenkrupp va păstra o parte majoritară de 51% în companie după ofertă.

Compania, specializată în construcția de submarine, nave de suprafață și sisteme electronice și software militare, a anunțat o strategie de „creștere prudentă, orientată spre marjă”. Directorul general Oliver Burkhard a subliniat importanța tehnologiilor de senzori și echipamente autonome, pe care le-a numit „bijuteria coroanei” TKMS.

Compania îşi propune o creştere echilibrată şi profitabilă pe termen lung

Germania deține în prezent șase submarine, cu încă șase în curs de livrare, în timp ce SUA și Rusia dețin 71, respectiv 64 de submarine. TKMS are un portofoliu de comenzi în valoare de 18,6 miliarde de euro, ceea ce îi garantează activitatea la capacitate maximă până aproximativ în 2040, fiecare submarin necesitând între 5 și 15 ani pentru finalizare.

Submarin

Sursa foto ThyssenKrupp

Directorul general Oliver Burkhard a explicat că 90% din lanțul de aprovizionare al TKMS se află în Europa, în special în Germania. Compania urmărește o strategie de creștere echilibrată și profitabilă, consolidându-și poziția pe piața europeană de apărare și asigurând continuitatea producției pe termen lung.

Listarea a stimulat şi acţiunile grupului-mamă Thyssenkrupp

Listarea TKMS a avut un efect pozitiv asupra grupului-mamă Thyssenkrupp, ale cărui acțiuni au urcat cu 7,3% la încheierea sesiunii de luni. Indicele european Stoxx Aerospace & Defense a înregistrat o creștere de 2,7%, reflectând interesul crescut al investitorilor pentru companiile din domeniul militar.

Gareth McCartney, co-director global al piețelor de capital la UBS, a declarat că interesul internațional pentru IPO-ul TKMS confirmă tendința investitorilor de a redirecționa fondurile către domenii strategice, precum apărarea și infrastructura.

