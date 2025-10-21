Trump, victorie de etapă în instanță: poate prelua comanda Gărzii Naționale din Oregon, dar nu poate trimite trupele în misiune

Curtea de Apel a celei de-a Noua Juris­dicţii Federale din Statele Unite a suspendat luni o decizie a tribunalului inferior care îl împiedica pe Donald Trump să preia comanda celor aproximativ 200 de membri ai Gărzii Naţionale din Oregon.

Totuşi, preşedintele rămâne pentru moment blocat în ceea ce priveşte deplasarea efectivă a militarilor în statul respectiv.

Judecătoarea distric­tuală Karin Immergut a emis la începutul lunii două ordonanţe de restricţie temporară: prima a interzis mobilizarea gărzii pentru a fi trimisă la Portland, iar a doua a interzis în termeni generali trimiterea oricărui membru al Gărzii Naţionale în Oregon, după ce administraţia a încercat să evite prima decizie prin utilizarea trupelor din California.

Departamentul de Justiţie a făcut apel faţă de prima ordonanţă, iar luni o secţie de trei judecători din Curtea de Apel pentru al Nouălea Circuit a decis (cu 2-1) în favoarea administraţiei federale, susţinând că preşedintele are probabilitate ridicată să câştige pe fond în argumentul său că are autoritatea de federalizare a trupelor, pe motiv că nu ar putea să aplice legile federale fără ele. AP

Cu toate acestea, ordonanţa secundară emisă de Immergut rămâne în vigoare, ceea ce împiedică momentan deplasarea efectivă a trupelor.

Administraţia federală susţine că, pentru că raţionamentul legal al celor două ordine de restricţie temporară („TRO”) este acelaşi, cele două decizii „se ridică sau cad împreună”.

În replică, avocatul general al Oregonului, Dan Rayfield, a declarat:

„Hotărârea de astăzi, dacă va rămâne în vigoare, ar da preşedintelui puterea unilaterală de a trimite soldaţi din Oregon pe străzile noastre fără aproape nicio justificare.”

De partea cealaltă, în opinia majorităţii din curte, judecătoarea Immergut a folosit propria sa evaluare a faptelor şi a „a ignorat cea mai mare parte a probelor” când a respins federalizarea gărzii la nivelul districtului.

Cazul are loc în contextul în care Trump a încercat să desfăşoare trupele Gărzii Naţionale în mai multe oraşe, argumentând că acestea sunt necesare pentru protejarea proprietăţii federale şi a agenţilor federali (precum cei din Serviciul de Imigrare și Vamă al Statelor Unite — ICE).

În Portland, de-a lungul mai multor luni, au avut loc proteste zilnice, în majoritate mici, în faţa unei clădiri ICE; autorităţile federale spun că unele au devenit violente, iar clădirea a fost închisă pentru aproximativ trei săptămâni în vara aceasta.

Judecătoarea Immergut a scris că afirmaţiile administraţiei despre Portland ca fiind un „război” sau „sub asediu” erau „pur și simplu fără legătură cu realitatea faptică”.

Decizia curţii de apel reia că preşedintele are la dispoziţie autoritatea de federalizare când aplicarea legilor federale nu poate fi asigurată prin forţe obişnuite, conform titlului 10 din Codul Statelor Unite.

Deşi curtea de apel a suspendat prima ordonanţă, ordonanţa secundară rămâne în vigoare — ceea ce înseamnă că, deocamdată, niciun membru al Gărzii Naţionale nu poate fi trimis în Oregon în cadrul acestei decizii.

Departamentul de Justiţie a cerut judecătoarei Immergut să dizolve imediat ordonanţa secundară, argumentând că nu este rolul instanţelor să pună sub semnul întrebării decizia preşedintelui privind momentul şi locul desfăşurării trupelor.

Mai mult, Rayfield şi alte autorităţi statale au anunţat că vor cere reexaminarea deciziei de către un complet mai larg al curţii de apel („en banc”).