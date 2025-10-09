Garda Națională, mobilizată în Oregon după ce Trump a câștigat în instanță

Trupele naționale, mobilizate în Oregon, au devenit subiectul unui conflict juridic între instanțe și administrația Trump, după ce o instanță inferioară a blocat temporar mobilizarea acestora.

Curtea de Apel pentru Cel de-al Nouălea Circuit a ridicat miercuri ordinul judecătorului, permițând, cel puțin teoretic, desfășurarea trupelor, în timp ce dezbaterea legală continuă și implică aspecte constituționale complexe.

Sâmbătă, judecătoarea Karin Immergut, numită de Trump, a emis un ordin temporar de restricție (TRO) care bloca desfășurarea trupelor naționale în Portland, Oregon.

Judecătorul a argumentat că justificarea președintelui pentru trimiterea trupelor ar putea declanșa o criză constituțională la nivel național. Ordinul urma să expire pe 18 octombrie.

„Motivarea pentru mobilizarea trupelor, așa cum a fost prezentată, poate duce țara într-o situație fără precedent în ceea ce privește separația puterilor”, a spus judecătorul Immergut, într-o declarație citată de presa americană.

În încercarea de a ocoli ordinul, președintele Trump a mobilizat sute de membri ai Gărzii Naționale din California pentru a fi desfășurați în Portland, iar ulterior a autorizat până la 400 de militari din Texas pentru misiuni în Oregon, Illinois și alte state, în contextul protestelor violente împotriva ICE (Serviciul de Imigrație și Control al Vămilor).

Duminică seara, judecătorul Immergut a organizat o audiere de urgență după ce administrația Trump a încercat să „încalce” ordinul inițial. A fost emis un al doilea ordin temporar de restricție, blocând toate desfășurările de trupe în statul Oregon.

Cu toate acestea, miercuri, Curtea de Apel din cel de-al Nouălea Circuit a votat unanim pentru ridicarea TRO-ului inițial, ceea ce înseamnă că mobilizarea trupelor poate continua legal, cel puțin temporar, deși blocajul pentru desfășurarea efectivă rămâne valabil.

Panoul de trei judecători include pe Graber (numit de Clinton), Nelson și Bade (numiți de Trump).

Președintele Trump a declarat anterior pe platforma sa socială:

„La cererea Secretarului pentru Securitate Internă, Kristi Noem, direcționez Secretarul de Război, Pete Hegseth, să asigure toate trupele necesare pentru protejarea Portlandului devastat de conflicte și a oricărei facilități ICE aflate sub atac de la Antifa și alte grupuri teroriste interne. Autorizez, de asemenea, folosirea forței complete, dacă va fi necesar.”

Decizia Curții de Apel ridică întrebări importante privind autoritatea federală și drepturile statelor în cadrul desfășurării trupelor naționale.

Implicațiile acestui caz se extind asupra securității interne, a aplicării legii și a echilibrului constituțional între puterile federale și statale.

Statele conduse de democrați, precum Oregon, au intentat procese împotriva administrației pentru a opri desfășurarea trupelor, invocând pericole pentru drepturile civile și libertățile locale.

Dezbaterile juridice urmează joi, când se vor analiza argumentele pentru prelungirea ordinii de restricție și posibilele măsuri suplimentare.

Analizând pe plan regional și global, deciziile privind trupele naționale în astfel de contexte reflectă tensiunile politice interne și capacitatea statelor americane de a contesta acțiunile președintelui.

Experții avertizează că precedentele create aici ar putea influența modul în care forțele federale sunt mobilizate în viitor, mai ales în zonele urbane afectate de proteste sau conflicte sociale.