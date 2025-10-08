Politica

Naumescu: Dacă Trump primește Premiul Nobel pentru Pace, există argumente solide

Comentează știrea
Naumescu: Dacă Trump primește Premiul Nobel pentru Pace, există argumente solideSursa foto: Captură de ecran Facebook
Din cuprinsul articolului

Valentin Naumescu a declarat într-o postare pe Facebook că preşedintele american Donald Trump ar putea primi anul acesta Premiul Nobel pentru pace, existând argumente solide în favoarea unei astfel de decizii. Naumescu, care va prelua pe 1 noiembrie mandatul de consilier prezidențial pentru afaceri europene, afirmă că iniţiativele recente ale lui Trump în direcţia opririi conflictelor din Orientul Mijlociu, Europa şi Asia pot justifica o astfel de recunoaştere internaţională.

Valentin Naumescu despre Donald Trump

Într-o postare publicată miercuri, Valentin Naumescu a susţinut că o eventuală decizie a Comitetului Nobel de a-i acorda preşedintelui Donald Trump Premiul pentru pace ar fi justificată de acţiunile recente ale acestuia pe scena internaţională. Naumescu a amintit că, în trecut, distincţia a fost oferită şi altor lideri aflaţi la început de mandat, precum Barack Obama, în 2009.

În opinia sa, Trump ar avea chiar „mai multe argumente” în favoarea premiului decât Obama la acel moment. Consilierul prezidenţial a evidenţiat iniţiativele lui Trump în promovarea păcii globale, în special eforturile vizibile în Orientul Mijlociu, unde a fost propus un proiect de acord de pace menit să pună capăt conflictului dintre Israel şi Hamas.

Impactul relațiilor SUA cu România și Europa

Pe lângă analiza sa privind rolul lui Donald Trump pe scena globală, Valentin Naumescu a discutat despre impactul acestor evoluţii asupra Europei şi României. Consilierul a remarcat o îmbunătăţire vizibilă a relaţiilor SUA–Ucraina şi o îmbunătățire a relaţiilor transatlantice.

Oana Mizil, terorizată din nou de Vanghelie. A fost nevoie de intervenția poliției
Oana Mizil, terorizată din nou de Vanghelie. A fost nevoie de intervenția poliției
Vremea intră într-un proces de încălzire. Românii vor avea parte de câteva zile însorite
Vremea intră într-un proces de încălzire. Românii vor avea parte de câteva zile însorite
Donald Trump

Donald Trump / sursa foto: captură video

Naumescu a insistat asupra faptului că menţinerea unei alianţe puternice între România şi SUA, într-un NATO funcţional şi credibil, este vitală pentru securitatea regională. Acesta a precizat că parteneriatul transatlantic trebuie să rămână solid nu doar la nivel militar, ci şi în plan politic, economic, tehnologic şi cultural.

Valentin Naumescu despre relația SUA-Ucraina

În privința războiului din Ucraina, Valentin Naumescu a afirmat că, în special după întâlnirea de la Washington din 18 august dintre Președintele Trump, Președintele Zelenski și liderii europeni care l-au însoțit pe președintele ucrainean, s-a resimțit o îmbunătățire clară a relațiilor SUA–Ucraina.

Consilierul prezidențial consideră că această dezvoltare a contribuit la revenirea relațiilor transatlantice la un nivel care permite speranța continuării conceptului strategic de succes al Occidentului transatlantic, consolidat după 1945.Naumescu a precizat că menținerea unei alianțe puternice între România și SUA rămâne esențială pentru securitatea regională.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

15:19 - Tramvaie atacate de adolescenți, la Ekaterinenburg. Haos pe străzile din Rusia
15:07 - Oana Mizil, terorizată din nou de Vanghelie. A fost nevoie de intervenția poliției
14:54 - Vremea intră într-un proces de încălzire. Românii vor avea parte de câteva zile însorite
14:45 - Metrorex a anunțat că au apărut infiltrații în infrastructua subterană din cauza precipitațiilor
14:37 - Mircea Lucescu despre amicalul cu Moldova: Va fi greu
14:28 - Premiul Nobel pentru Chimie 2025. Cine sunt cercetătorii câștigători

HAI România!

România, între spionaj și afaceri de milioane. Scandalurile ard scena politică. De la CIA la Biden
România, între spionaj și afaceri de milioane. Scandalurile ard scena politică. De la CIA la Biden
România, sabotată de la vârful puterii
România, sabotată de la vârful puterii
România, între nebunia Rusiei și Ilie-Sărăcie
România, între nebunia Rusiei și Ilie-Sărăcie

Proiecte speciale