Naumescu: Dacă Trump primește Premiul Nobel pentru Pace, există argumente solide

Valentin Naumescu a declarat într-o postare pe Facebook că preşedintele american Donald Trump ar putea primi anul acesta Premiul Nobel pentru pace, existând argumente solide în favoarea unei astfel de decizii. Naumescu, care va prelua pe 1 noiembrie mandatul de consilier prezidențial pentru afaceri europene, afirmă că iniţiativele recente ale lui Trump în direcţia opririi conflictelor din Orientul Mijlociu, Europa şi Asia pot justifica o astfel de recunoaştere internaţională.

Într-o postare publicată miercuri, Valentin Naumescu a susţinut că o eventuală decizie a Comitetului Nobel de a-i acorda preşedintelui Donald Trump Premiul pentru pace ar fi justificată de acţiunile recente ale acestuia pe scena internaţională. Naumescu a amintit că, în trecut, distincţia a fost oferită şi altor lideri aflaţi la început de mandat, precum Barack Obama, în 2009.

În opinia sa, Trump ar avea chiar „mai multe argumente” în favoarea premiului decât Obama la acel moment. Consilierul prezidenţial a evidenţiat iniţiativele lui Trump în promovarea păcii globale, în special eforturile vizibile în Orientul Mijlociu, unde a fost propus un proiect de acord de pace menit să pună capăt conflictului dintre Israel şi Hamas.

Pe lângă analiza sa privind rolul lui Donald Trump pe scena globală, Valentin Naumescu a discutat despre impactul acestor evoluţii asupra Europei şi României. Consilierul a remarcat o îmbunătăţire vizibilă a relaţiilor SUA–Ucraina şi o îmbunătățire a relaţiilor transatlantice.

Naumescu a insistat asupra faptului că menţinerea unei alianţe puternice între România şi SUA, într-un NATO funcţional şi credibil, este vitală pentru securitatea regională. Acesta a precizat că parteneriatul transatlantic trebuie să rămână solid nu doar la nivel militar, ci şi în plan politic, economic, tehnologic şi cultural.

În privința războiului din Ucraina, Valentin Naumescu a afirmat că, în special după întâlnirea de la Washington din 18 august dintre Președintele Trump, Președintele Zelenski și liderii europeni care l-au însoțit pe președintele ucrainean, s-a resimțit o îmbunătățire clară a relațiilor SUA–Ucraina.

Consilierul prezidențial consideră că această dezvoltare a contribuit la revenirea relațiilor transatlantice la un nivel care permite speranța continuării conceptului strategic de succes al Occidentului transatlantic, consolidat după 1945.Naumescu a precizat că menținerea unei alianțe puternice între România și SUA rămâne esențială pentru securitatea regională.