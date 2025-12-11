Teza de licență ar putea dispărea din sistemul de evaluare. Ministerul Educației ia în calcul noi metode în era inteligenței artificiale

Republica Moldova. Teza de licență ar putea dispărea din metodele de evaluare a studenților, în condițiile în care inteligența artificială este folosită tot mai des în procesul educațional. Anunțul a fost făcut de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, care afirmă că fenomenul utilizării AI pentru realizarea lucrărilor academice a luat amploare și pune la încercare instrumentele actuale de verificare.

Ministrul spune că această propunere este doar una dintre măsurile analizate, în contextul în care un număr tot mai mare de studenți încearcă să copieze sau să-și ușureze sarcinile prin generarea automată a textelor.

Studenții recunosc că folosesc inteligența artificială la cursuri și teste, însă susțin că teza de licență rămâne un instrument important pentru evaluarea cunoștințelor acumulate.

„Eu cred că teza de licență ar trebui să rămână, așa cum este evaluat nivelul de cunoștințe acumulate timp de trei ani. Cu inteligența artificială nu putem face nimic, trebuie doar verificată măsura în care a fost utilizată.”

„Teza de licență este o provocare pentru fiecare dintre noi. Inteligența artificială este un mare minus pentru că se poate des, din acest motiv, nivelul de învățătură scade.”

Ministerul Educației examinează mai multe scenarii pentru a menține integritatea academică în contextul inovațiilor tehnologice. Pe lângă eliminarea tezelor de licență, în discuție sunt precum soluții tehnologice noi care să detecteze utilizarea AI, revenirea la formate de evaluare mai greu de falsificat, dar și creșterea ponderii examenelor orale sau a prezentărilor susținute în fața comisiilor.

„Elevii și cadrele didactice vorbesc despre utilizarea pe larg a acestui instrument. Cum putem să intervenim, fie prin soluții tehnologice care să verifice acest lucru, fie să revină la un alt format de examinare decât teza de licență care poate fi făcută de sine stătător, sau creșterea ponderii evaluării orale a tezelor de licență”, a declarat Dan Perciun.

Subiectul va fi dezbătut detaliat în cadrul conferinței dedicate integrității academice, pe 22 decembrie.

Recent, ministrul Educației a subliniat că aproximativ 30% dintre studenții din Republica Moldova utilizează inteligența artificială pentru realizarea lucrărilor universitare. Statul nu dispune încă de un sistem centralizat capabil să detecteze automat textele generate prin AI, iar universitățile folosesc instrumente diferite, în funcție de posibilitățile și resursele proprii.

Lipsa unui mecanism unitar de control generează un gol de reglementare și îngreunează procesul de verificare, într-o perioadă în care tehnologia evoluează mult mai repede decât capacitatea instituțiilor de a o supraveghea.