Brânza telemea de vacă servită invitaților la nunta organizată pe 26 septembrie la Palatul Brukenthal din Avrig ar fi fost, cel mai probabil, sursa focarului de toxiinfecție alimentară care a afectat 22 de persoane, inclusiv copii. Ancheta epidemiologică realizată de Direcția de Sănătate Publică (DSP) Sibiu a identificat bacterii peste limitele admise în proba de brânză, iar analizele efectuate la unitatea care a produs alimentul au scos la iveală mai multe probleme de igienă.

Autoritățile au descoperit stafilococ coagulazo-pozitiv în telemeaua de vacă, dar și bacterii E. coli. În plus, pe unele suprafețe din centrul de prelucrare a laptelui au fost identificate mucegaiuri și drojdii. Activitatea unității de producție a fost suspendată.

DSP Sibiu a clasificat focarul drept unul „probabil”, deoarece simptomele persoanelor afectate și rezultatele analizelor alimentului indică o posibilă legătură, însă bacteria identificată în brânză nu a fost confirmată prin probe recoltate de la bolnavi.

În urma îmbolnăvirilor, inspectorii sanitari au recoltat 10 probe din alimentele servite invitaților, printre care rulade de cașcaval și de pui, telemea de vacă, mozzarella, preparate din carne, garnituri, ciorbă și prăjituri. Peștele servit la eveniment a fost verificat separat de reprezentanții Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA).

Au fost prelevate și patru probe de pe suprafețe din blocul alimentar: un tocător de carne, o masă de lucru din inox, o farfurie pentru aperitive și o oală din inox.

Potrivit anchetei epidemiologice, rezultatele au fost conforme pentru preparatele analizate, cu excepția telemelei de vacă, în care a fost identificată o încărcătură de stafilococ coagulazo-pozitiv peste limitele admise. Cele patru probe recoltate de pe suprafețele din bucătărie au avut rezultate conforme din punct de vedere microbiologic.

Ancheta a inclus și verificarea celor șapte angajați care au pregătit și servit mâncarea la evenimentul din 26 septembrie. Aceștia s-au prezentat la laboratorul DSP Sibiu pe 28 septembrie pentru recoltarea probelor biologice.

Analizele au identificat Staphylococcus aureus în două dintre cele șapte probe de exudat nazal. În schimb, exudatele faringiene, probele tegumentare și coproculturile nu au evidențiat germeni patogeni.

Rezultatele au fost corelate cu cele obținute din analiza alimentelor, însă autoritățile nu au putut confirma prezența aceluiași agent patogen la persoanele care s-au îmbolnăvit.

Verificările efectuate la centrul de prelucrare a laptelui care a furnizat telemeaua au scos la iveală mai multe neconformități.

Proba de apă provenită din sursa proprie a unității a prezentat o concentrație de amoniu peste limita admisă, iar analizele microbiologice au identificat bacterii coliforme.

De asemenea, două dintre cele trei probe recoltate de pe suprafețele unității, respectiv de pe o cuvă și un vas din inox, au indicat prezența mucegaiurilor. În cazul cuvei au fost identificate și o încărcătură microbiană peste valorile admise, precum și drojdii.

DSP Sibiu a concluzionat că rezultatele indică posibile deficiențe de igienizare și dezinfecție. Totodată, calitatea apei din sursa proprie ridică probleme privind utilizarea acesteia pentru activități care necesită apă destinată consumului uman.

Absența bacteriei E. coli și a enterococilor intestinali din proba de apă nu a susținut existența unei contaminări fecale detectabile la momentul recoltării.

În urma constatărilor, activitatea centrului de prelucrare a laptelui a fost suspendată.

Potrivit DSP Sibiu, intervalul scurt dintre consumul alimentelor și apariția simptomelor, cuprins între două și șapte ore și jumătate, reprezintă un indiciu important în stabilirea cauzei îmbolnăvirilor.

„Având în vedere simptomatologia digestivă comună, incubaţia scurtă (2-7 ½ ore), evoluţia autolimitată şi identificarea stafilococului în proba de telemea de vacă atât în Laboratorul de microbiologie - DSP Sibiu, cât şi în Laboratorul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor Sibiu ne determină să considerăm alimentul contaminat posibila sursă a focarului.

Faptul ca E. Coli şi Stafilococul au fost prezenţi în proba de telemea de vacă în cantităţi peste limitele admise arată o posibilă contaminare încrucişată. O concentraţie crescută de E. Coli, indicator clasic de contaminare fecală, sugerează nerespectarea normelor sanitare cu deficienţe majore de igienă pe lanţul de producţie, manipulare sau păstrare.

Cu toate acestea, un debut brusc al simptomatologiei la doar 2-7 ore de la consum rămâne atipic pentru E. Coli, el având nevoie de 10-36 ore ca să se multiplice în intestin şi să provoace mai degrabă diaree, nu predominant vărsături acute la scurt timp de la consum, aspect caracteristic pentru Stafilococ, care are capacitatea de a secreta enterotoxine direct în aliment”, potrivit sursei.

„Acest aspect a fost certificat după obţinerea analizelor efectuate în cadrul Laboratorului Naţional de Referinţă, IISPV Bucureşti, pe eşantioanele prelevate care au confirmat absenţa unei tulpini E. Coli verotoxigenică şi detectarea genei NUC care confirmă prezenţa Staphylococcus aureus şi detectia genelor SEG şi SEI codificatoare ale enterotoxinelor stafilococice G, respectiv I, implicate în toxiinfecţiile alimentare”, se subliniază în ancheta epidemiologică.

Analizele efectuate la Laboratorul Național de Referință al Institutului de Igienă și Sănătate Publică Veterinară din București au confirmat absența unei tulpini de E. coli verotoxigenice și au identificat markeri genetici asociați cu Staphylococcus aureus și cu producerea enterotoxinelor stafilococice.

Aceste rezultate susțin ipoteza că telemeaua ar fi putut reprezenta sursa îmbolnăvirilor, fără a demonstra însă definitiv legătura dintre aliment și toate cazurile înregistrate.

Deși analizele alimentului au identificat stafilococul, bacteria nu a fost confirmată la persoanele bolnave, deoarece nu au fost disponibile probe biologice de la acestea pentru identificarea agentului patogen.

„Deşi stafilococul nu a fost identificat la bolnavi (lipsă probe), simptomatologia similară a cazurilor după consumul alimentului contaminat (telemea de vacă) nu infirmă o toxiinfecţie alimentară. În conformitate cu definiţiile de caz din Metodologia de supraveghere a toxiinfecţiilor alimentare-2026, respectiv Rolul alimentului în izbucnirile de toxiinfecţii alimentare din România-2026, ţinând cont de simptomatologia similară a cazurilor, cu izolarea Stafilococului prin investigarea alimentului incriminat, însă neizolarea aceluiaşi agent patogen prin investigarea bolnavilor (lipsă probe), ne determină să clasificam focarul de TIA ca fiind unul probabil”, se mai arată în ancheta realizată de DSP Sibiu.

Incidentul s-a produs pe 26 septembrie, la o nuntă organizată la Palatul Brukenthal din Avrig, județul Sibiu. Un număr de 22 de persoane, printre care și copii, au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce au prezentat simptome specifice unei toxiinfecții alimentare.

Ancheta epidemiologică a indicat telemeaua de vacă drept posibila sursă a focarului, pe fondul rezultatelor neconforme obținute atât din analiza alimentului, cât și din verificările efectuate la unitatea care l-a produs.

Autoritățile au suspendat activitatea centrului de prelucrare a laptelui, iar focarul a rămas clasificat drept probabil, în lipsa confirmării agentului patogen prin probe recoltate de la persoanele îmbolnăvite.