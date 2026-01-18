Teja, după un noul eșec al Metaloglobus: Nu avem atacanți. Nu avem forță

Tehnicianul echipei Metaloglobus, Mihai Teja, a vorbit deschis despre situația actuală a lotului, subliniind dificultățile întâmpinate de echipă în acest moment al sezonului, în special din cauza lipsei soluțiilor ofensive și a plecărilor recente din cadrul lotului.

„Rămânem cu amărăciunea înfrângerii. E acelaşi scenariu, jucăm ca niciodată, pierdem ca întotdeauna. Asta e, nu avem forţă în atac, nu avem atacanţi. Dragoş Huiban se bate, noi jucăm cu doi mijlocaşi laterali în atac. Nu avem atacanţi”, a declarat tehnicianul, la finalul partidei pierdute de Metaloglobus, scor 0-1, în deplasare, cu Rapid București.

Mihai Teja a explicat că Metaloglobus nu dispune în prezent de atacanți de meserie, ceea ce se reflectă în rezultatele înregistrate. Potrivit acestuia, improvizațiile din linia ofensivă limitează capacitatea echipei de a finaliza fazele create.

„În ultimele minute am jucat cu 5 underi în teren. Cred că trebuie să ne premieze, să ne dea dublu. Nu avem atacanţi şi dacă nu avem forţă în atac nu poţi să câştigi meciurile”, a mai spus antrenorul.

Teja a menționat că utilizarea unui număr mare de jucători tineri vine din lipsa alternativelor, nu dintr-o strategie planificată, context în care gestionarea finalurilor de meci devine mai dificilă.

Antrenorul Metaloglobus a făcut referire și la jucătorii care au părăsit echipa în ultima perioadă, precizând că aceste plecări au afectat echilibrul lotului.

„E greu, a plecat Ubbink, a plecat Tarek, era un fundaş care s-a acomodat. Vin, pleacă, asta e situaţia”, a afirmat Mihai Teja.

Totodată, tehnicianul a precizat că, în acest moment, clubul nu are în desfășurare negocieri pentru aducerea unor jucători noi, în special pentru compartimentul ofensiv.

„Nu suntem în negocieri cu nimeni, nu avem niciun atacant pe listă, nu avem nimic”, a declarat acesta.

Mihai Teja a subliniat că își asumă rezultatele obținute de echipă și a explicat că jucătorii depun eforturi în limitele actuale ale lotului disponibil.

„Dacă sunt în faţa dumneavoastră, eu îmi asum. Cine să-şi asume? Eu vreau, încerc, băieţii încearcă şi ei. Nu am ce să le cer, băieţii ăştia sunt extraordinari, chiar dacă suntem pe ultimul loc”, a spus antrenorul.

Declarațiile sale au venit după cea de-a 15-a înfrângere stagională a Metaloglobus, într-un meci în care echipa a încercat să revină pe tabelă după primirea golului.

Tehnicianul a mai precizat că echipa a abordat partida cu intenția de a obține un rezultat pozitiv și că reacția jucătorilor după golul primit a arătat implicare.

„Noi am venit să câştigăm şi am arătat asta şi după ce am luat golul. Nu e uşor să joci cu 5 underi, e foarte greu. Mulţi jucători arată că au valoare, dar avem nevoie de forţă”, a concluzionat Mihai Teja.

Metaloglobus rămâne într-o situație dificilă în clasament, iar lipsa soluțiilor ofensive continuă să fie una dintre principalele probleme identificate de stafful tehnic după meciul din deplasare cu Rapid.