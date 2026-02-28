Tehnici de adaptare a guvernării de la Chișinău: „unionismul” și ca instrument de amortizare a loviturii în sprijinul public

Confuzie și frustrare în rândul opoziției moldovenești în legătură cu rezultatele recente ale sondajului IMAS. Realizat în februarie anul acesta, sondajul relevă că partidul de guvernământ – Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) – rămâne pe primele poziții, la o distanță mare de opoziție.

Astfel, în timp ce aproximativ 40% dintre respondenții hotărâți ar vota pentru PAS (sau aproximativ 30% din total), forța politică care s-ar afla pe locul doi ar obține doar 19,6% – Socialiștii. Chiar dacă sondajul implică o marjă de eroare de aproximativ 3%, publicul din Chișinău care se află în opoziție cu PAS și cu Președinția (Maia Sandu) pare a fi frustrat.

Exista o așteptare tacită că facturile exorbitante la energia termică primite de moldoveni în decembrie și ianuarie (practic jumătate din sezonul de încălzire), cauzate de tarifele mari la gazele naturale – 16,7 lei pe m³ – vor provoca un soi de revoltă în societate. La acestea se adaugă dezastrele naturale care au blocat arterele de comunicații naționale și alte probleme de ordine publică.

Din acest motiv, rezultatele sondajului au ridicat semne de întrebare cu privire la deconectarea dintre disconfortul moldovenilor cauzat de condițiile de viață nefavorabile și formularea unei poziții critice față de partea responsabilă - și anume guvernarea.

formarea preferințelor electorale și realitatea cu care se confruntă moldovenii depinde într-o măsură considerabilă de subiectele care sunt impuse pe agenda publică. În prezent, binomul de guvernare PAS-Sandu nu numai că stabilește o agendă publică convenabilă, dar previne și infiltrarea unor subiecte nedorite în meniul media consumat de public.

Aderarea la UE este încă utilizată pentru a menține sprijinul public la cel mai înalt nivel posibil. Cu toate acestea, acest motor de mobilizare se confruntă cu anumite sincope, deductibile din percepțiile măsurate de sondajul IMAS. Acesta evidențiază faptul că doar 44% dintre moldoveni ar vota pentru aderare, față de 35% împotrivă. Preferințele reținute nu reprezintă motive de îngrijorare pentru guvern, deoarece modificările la Constituție, introduse în 2024 (articolul 140(1)), permit aderarea la UE în baza unei legi organice adoptate în parlament.

Riscul major pentru alegătorii care mențin PAS în fruntea preferințelor lor electorale este acela că încep să aibă îndoieli cu privire la calendarul de aderare, promis de PAS pentru perioada 2028-2030. Procentul celor care cred că 2028 este un termen limită fezabil a scăzut sub 25% (de la 30% în decembrie 2025), iar cei care îl văd pentru 2030 au scăzut de la 41% la 33%. Cu alte cuvinte, dacă nu există progrese în acest domeniu, există probabilitatea ca PAS să se prăbușească sub pragul psihologic de 40% înainte de viitoarele alegeri prezidențiale din 2028.

Așa cum am sugerat în scenariile dintr-un articol anterior (aici), guvernul PAS a avut întotdeauna opțiunea de a recurge la un discurs mai pro-unionist pentru a-și stabiliza baza electorală. Acest lucru ar putea explica de ce, în interviul acordat jurnaliștilor britanici Rory Stewart și Alastair Campbell pe 11 ianuarie, președinta Maia Sandu a confirmat că va vota pentru reunificare într-un referendum. O astfel de declarație nu ar avea niciun sens, dacă nu ar face parte din mișcările calculate ale PAS de a-și consolida nucleul și de a încetini creșterea partidelor de opoziție cu viziuni similare.

Conform aceluiași sondaj IMAS, proiectul unionist este susținut de aproximativ 30% din electorat. Cu toate acestea, reprezentanții PAS își manifestă deschis simpatia pentru acest scenariu. Făcând acest pas, guvernul își asumă sub tutelă ideologică aproximativ o treime din populație, care, din diverse motive, are aspirații unioniste. În acest fel, electoratul cu astfel de opinii se simte obligat, din instinct de loialitate ideologică, să susțină PAS, indiferent de situație. Prin urmare, alegătorii unioniști sunt împiedicați să graviteze către alți poli politici, care promovează obiective similare, cum ar fi „Democrația acasă”.

Fiind singurul partid de opoziție cu opinii pro-unioniste, „Democrația Acasă” ar putea avea acces la aproximativ 30% din electoratul care susține această cauză. Cu toate acestea, în ciuda faptului că este unul dintre cele mai răsunătoare partide politice din actualul parlament, „Democrația Acasă” a acumulat cu 1% mai mult în măsurătorile IMAS pentru februarie 2026 (9,8% dintre cei care au decis) față de noiembrie 2025 (8,7%).

Evident, ceea ce încetinește considerabil acest partid sunt campaniile de informare în care este vizat în mod regulat în legătură cu retorica sa critică la adresa PAS, simpatiile sale pentru conducerea americană și alianțele sale politice cu euroscepticii din România și UE, suspectați de relații ascunse cu Rusia.

În plus, un aspect semnificativ care decelerează avântul pe care l-ar putea avea „Democrația Acasă” este decizia binomului PAS-Sandu de a monopoliza alegătorii unioniști, după cum s-a procedat în cazul votului pro-UE. Această considerație explică cum, în ciuda percepției unui guvern incompetent, invocată de voci din opoziția politică și civilă, PAS reușește să prevină alunecarea sub 40% a sprijinului public.

O prăbușire naturală a PAS este puțin probabilă în viitorul apropiat, cu excepția cazului în care apar șocuri externe incontrolabile de Chișinău, atât sub forma unor evenimente neașteptate („lebede negre”), cât și a celor probabile, dar ignorate din motive politice („rinocerii gri”).

Dacă PAS nu găsește un alt lider politic care să o înlocuiască pe Maia Sandu, atunci partidul riscă să experimenteze tensiuni interne în lupta pentru putere. Situația se va agrava dacă moștenirea puterii nu este una naturală, implicând o figură politică cu integritate, considerată un atu major al actualului lider informal al PAS. Apariția unui nou lider trebuie să aibă loc până la sfârșitul anului 2026, iar testarea acestuia va avea loc în cadrul alegerilor pentru primarul capitalei Moldovei din 2027.

Orice amânare a acestui calendar va fi instrumentalizată de toate segmentele opoziției. Atât forțele pro-ruse, cât și cele eurosceptice și pro-UE vor profita de faptul că PAS nu a obținut statutul de țară candidată pentru Republica Moldova. Totuși, în cazul ridicării veto-ului Ungariei de către UE, s-ar putea produce separarea dosarului moldovenesc de cel ucrainean, oferind vești pozitive pentru Chișinău. Acordarea unui semi-statut de țară membră, fără drept de vot, poate fi cea mai sigură soluție salvatoare pe care PAS ar putea-o folosi pentru a nu pierde influență asupra a peste 40% din electorat.

În funcție de cum se balansează pendulul în problema ucraineană, situația de la Chișinău va fi, de asemenea, afectată. Continuarea agresiunii rusești împotriva Ucrainei servește drept combustibil pentru discursul politic al PAS privind securitatea națională, ceea ce menține partidul în fruntea preferințelor.

Dacă lucrurile se îndreaptă spre pace, PAS va trebui să se concentreze pe integrarea europeană și, probabil, pe reintegrarea regiunii transnistrene, unde progresul implică competență maximă. De asemenea, pe termen scurt, confortul PAS în sondaje depinde de cine va fi câștigătorul alegerilor parlamentare din România (în 2028). Dacă AUR, condusă de George Simion, va prelua puterea, atunci „Democrația Acasă” va cunoaște, cel mai probabil, o ascensiune înainte de alegerile din Republica Moldova din 2029, inclusiv pe seama migrației foștilor susținători ai PAS.