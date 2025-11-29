Preț redus, factură dublă. Capcanele rezervărilor last-minute

Rezervările de ultim moment pentru zboruri și cazare par, la prima vedere, o soluție flexibilă și convenabilă pentru cei care vor să profite de oferte rapide sau nu își pot planifica din timp concediul. În realitate, această strategie vine tot mai des la pachet cu taxe și condiții ascunse, dar și cu costuri suplimentare care pot transforma rapid un preț „bun” într-o cheltuială mult mai mare decât era de așteptat.

Multe site-uri și aplicații de călătorii promovează ideea că rezervările făcute cu puțin timp înainte de plecare pot aduce reduceri mari. Există, într-adevăr, situații în care hotelurile sau companiile aeriene încearcă să umple locurile rămase goale și scad tarifele de bază. Însă, în paralel, industria aviației și cea hotelieră s-au orientat tot mai mult către venituri din „servicii suplimentare” - bagaje, alegerea locului, îmbarcare prioritara, taxe de stațiune sau de destinație.

Potrivit unor analize recente, veniturile globale ale companiilor aeriene din aceste servicii suplimentare au ajuns să reprezinte până la 15% din veniturile totale din pasageri, față de aproximativ 5% în 2010, iar sumele obținute din aceste taxe au crescut de aproape patru ori în ultimul deceniu.

Această tendință arată că un bilet de avion aparent ieftin, mai ales cumpărat în ultimul moment, poate deveni mult mai scump în momentul în care se adaugă toate extra-opțiunile. În plus, rezervările de ultim moment înseamnă, de regulă, mai puține variante: rămân locuri în clase tarifare cu flexibilitate redusă, bagaj inclus limitat sau deloc.

În cazul zborurilor, principalele costuri neprevăzute apar la bagaje, alegerea locurilor și diferite servicii adăugate pe parcursul rezervării. Potrivit Booking.com, în practică, așa-numitele „junk fees” pot ajunge să dubleze prețul inițial al biletului, prin taxe pentru bagaj de cală, bagaj de cabină, selecția locului, modificări ale rezervării sau comisioane de plată.

Potrivit thriftyniftymommy.com, pentru companiile low-cost, bagajul reprezintă unul dintre cei mai importanți „generatori” de cost suplimentar: unele linii aeriene taxează fiecare bagaj de cală, iar depășirea limitei de greutate se plătește cu sume considerabile. Pentru rezervările făcute cu puțin timp înainte de plecare, aceste taxe pot fi chiar mai mari, deoarece tarifele pentru bagaj cresc pe măsură ce se apropie data zborului sau când avionul este aproape plin.

Un alt exemplu este alegerea locului. În cazul unor companii low-cost europene, locurile considerate preferențiale – mai în față, la ieșirile de urgență sau grupate pentru familii – sunt vândute separat, cu tarife care variază, de la câțiva euro până la câteva zeci de euro per segment de zbor.

Organizații europene de protecția consumatorilor au atras atenția și asupra practicii de a taxa separat chiar și bagajul de mână. În 2025, organizația europeană BEUC și 16 asociații naționale au depus o plângere la Comisia Europeană împotriva mai multor companii aeriene care percep taxe suplimentare pentru bagajul de cabină, considerând aceste costuri nejustificate.

În multe orașe europene, la costul camerei se adaugă și o „taxă de oraș” sau „taxă de turism”, percepută de autoritățile locale. Analize recente arată că în destinații precum Amsterdam, Barcelona, Roma sau orașe din Grecia și Portugalia, aceste taxe pot fi aplicate fie ca procent din tariful camerei, fie ca sumă fixă pe noapte, diferită în funcție de sezon sau de tipul de cazare.

Pe segmentul rezervărilor de ultim moment, turiștii au de multe ori mai puțin timp să verifice notele de subsol sau secțiunile detaliate ale prețului. Potrivit expressnews.com, unele platforme au fost date în judecată pentru că afișau inițial doar tariful camerei, fără să includă în mod clar taxele obligatorii de tip „resort fee” sau „destination fee”, deși acestea puteau ajunge la peste 100 de dolari pe noapte.

Există și destinații unde taxele turistice cresc tocmai pentru vizitatorii care vin „pe ultima sută de metri”. În Veneția, de exemplu, taxa zilnică introdusă pentru vizitatorii de o zi este mai mare pentru cei care își rezervă vizita cu doar câteva zile înainte.

La nivelul Uniunii Europene, există deja reguli care cer o mai mare transparență a prețurilor. Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 prevede că, în cazul biletelor de avion, prețul afișat trebuie să includă tariful, taxele, comisioanele și toate costurile inevitabile și previzibile.

Cu toate acestea, rapoartele rețelei centrelor europene pentru consumatori (ECC-Net) arată că problemele legate de transparența prețurilor și de responsabilitatea între companii aeriene și intermediari persistă. Plângerile consumatorilor vizează, printre altele, situații în care pasagerii sunt trimiși de la compania aeriană la agenția online și invers, atunci când apar întârzieri, anulări sau neclarități privind rambursările și costurile suplimentare.