Trafic aerian perturbat din cauza baloanelor. Un cunoscut aeroport a fost închis temporar

Aeroportul din Vilnius din Lituania a fost închis, duminică, din cauza unor baloane care zburau în apropiere de piste. Prin urmare, mai multe zboruri au fost redirecţionate către alte oraşe din țară, scrie Reuters.

Haosul din aviația europeană s-a accentuat în ultimele luni din cauza prezenței dronelor, afectând inclusiv aeroporturile din Copenhaga și Bruxelles. Închiderea aeroportului din Vilnius a marcat a noua suspendare a traficului aerian în capitala Lituaniei de la începutul lunii octombrie.

Autoritățile lituaniene susțin că aceste perturbări sunt cauzate de baloane meteorologice folosite pentru transportul ilegal de țigări din Belarus și îl acuză pe președintele belarus Alexander Lukașenko că tolerează această practică, pe care o califică drept un „atac hibrid”.

„Atenţie: operaţiunile aeroportului din Vilnius au fost întrerupte”, a anunţat operatorul duminică, pe site-ul său web, adăugând că aeroportul urma să fie redeschis la ora 1:30 a.m. ora locală (23:30 GMT).

Luna trecută, Lituania a închis temporar ambele puncte de trecere a frontierei cu Belarus ca răspuns la incidentele provocate de baloane, redeschizându-le săptămâna trecută după ce perturbările traficului aerian păreau să se fi încheiat.

Președintele belarus Alexander Lukașenko a descris măsura drept o „nebunie manipulatoare”, acuzând Occidentul de desfășurarea unui război hibrid împotriva Belarusului și Rusiei și evocând astfel o nouă perioadă de divizare marcată de bariere și sârmă ghimpată.

La finalul lunii octombrie, Lituania a început să doboare baloanele de contrabandă care treceau granița din Belarus, perturbând traficul aerian al țării membre NATO. În decurs de șapte zile, aeroportul din Vilnius a fost închis de patru ori, iar punctele de trecere a frontierei cu Belarus au fost suspendate temporar.

„Astăzi am decis să luăm cele mai stricte măsuri. Nu există altă cale”, declara premierul Inga Ruginiene.

Mai mult, el a susținut că Lituania trebuie să solicite consultări de securitate conform Articolului 4 al alianței.