Taxe și impozite în 2027. Previziunile privind noi majorări

După majorările de taxe și impozite adoptate pentru reducerea deficitului bugetar, una dintre cele mai frecvente întrebări este dacă românii și companiile vor avea de suportat noi creșteri și în 2027.

Potrivit președintelui Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu, dacă măsurile actuale își vor produce efectele și deficitul bugetar va continua să scadă, nu ar mai fi nevoie de noi majorări de taxe și impozite anul viitor.

Daniel Dăianu susține că România nu mai putea evita creșterea unor taxe și impozite din cauza deficitului bugetar foarte ridicat.

Potrivit acestuia, simpla reducere a cheltuielilor nu ar fi fost suficientă pentru corectarea dezechilibrelor bugetare.

„Nu se putea fără creșteri de taxe și impozite”, a afirmat președintele Consiliului Fiscal, explicând că ajustarea deficitului exclusiv prin tăieri de cheltuieli ar fi fost imposibilă într-un timp atât de scurt.

În opinia Consiliului Fiscal, răspunsul este nu, cu condiția ca actualul program de consolidare fiscală să fie respectat.

Daniel Dăianu consideră că economia României ar putea înregistra în 2027 o creștere de peste 2%, ceea ce ar permite continuarea reducerii deficitului fără introducerea unor noi taxe. „Nu este nevoie de noi taxe și impozite în 2027, în opinia noastră”, a declarat acesta.

Declarațiile au fost făcute în contextul evaluărilor realizate de marile agenții internaționale de rating.

Potrivit lui Daniel Dăianu, reprezentanții Consiliului Fiscal au avut deja discuții cu agenția Fitch și urmează o întâlnire și cu Moody's. Economistul apreciază că România are șanse să își păstreze ratingul suveran, invocând evoluția execuției bugetare din primele luni ale anului și controlul strict al cheltuielilor publice.

Președintele Consiliului Fiscal spune că nu se așteaptă ca România să intre în recesiune în 2027.

Acesta admite însă că evoluția economiei depinde și de contextul internațional, inclusiv de eventuale noi tensiuni geopolitice care ar putea afecta creșterea economică.

Daniel Dăianu atrage atenția că întreprinderile mici și mijlocii resimt cel mai puternic efectele încetinirii economice și ale măsurilor fiscale.

În același timp, el critică propunerile privind reducerea taxelor sau renunțarea la măsurile de consolidare fiscală, considerând că acestea nu sunt compatibile cu nivelul actual al deficitului bugetar.

Potrivit acestuia, în condițiile în care România continuă să înregistreze unul dintre cele mai mari deficite din Uniunea Europeană, prioritatea rămâne stabilizarea finanțelor publice, astfel încât să nu fie necesare măsuri fiscale suplimentare în 2027.