Cel puțin 36 de persoane au fost rănite sâmbătă, 10 octombrie 2026, după ce o parte a tavanului dintr-un centru comercial din orașul Daegu, Coreea de Sud, s-a prăbușit, potrivit Associated Press. Potrivit autorităților locale, rănile au fost considerate minore, însă nouă persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale la spital.

Incidentul a fost raportat la ora locală 10:16, într-o clădire cu patru etaje, iar zona afectată se află la etajul al doilea. Aproximativ 70 de persoane au părăsit clădirea după prăbușire, în timp ce echipele de intervenție au verificat spațiul pentru a stabili dacă mai există persoane rănite sau blocate.

Potrivit informațiilor transmise de pompierii din Daegu, o parte din plafonul realizat din material pe bază de ipsos s-a desprins și a căzut în interiorul centrului comercial. Imaginile de la fața locului au surprins echipe de salvare care verificau resturile rezultate în urma prăbușirii.

Autoritățile nu stabiliseră imediat cauza incidentului. Printre aspectele care urmează să fie clarificate se numără condițiile în care s-a produs desprinderea materialelor și eventualele probleme structurale sau de întreținere ale spațiului.

Pompierii au intervenit pentru verificarea zonei afectate și pentru evaluarea situației. Numărul persoanelor rănite ar putea fi revizuit pe măsură ce autoritățile centralizează informațiile obținute în urma intervenției.

Bilanțul preliminar indică 36 de persoane cu răni ușoare. Dintre acestea, nouă au primit îngrijiri medicale în unități spitalicești, potrivit informațiilor comunicate de autoritățile de intervenție.

Până la momentul primelor raportări, nu fuseseră anunțate persoane cu răni grave. Situația medicală a celor afectați și eventualele modificări ale bilanțului urmau să fie clarificate de autorități.

Evacuarea persoanelor aflate în clădire a reprezentat una dintre prioritățile intervenției. Verificarea resturilor și a spațiilor din apropierea zonei prăbușite este importantă pentru identificarea eventualelor victime care nu au reușit să iasă singure.

Biroul președintelui sud-coreean Lee Jae Myung a anunțat că acesta le-a cerut oficialilor să depună toate eforturile necesare pentru salvarea persoanelor și pentru gestionarea corespunzătoare a incidentului.

Solicitarea a venit în contextul operațiunilor desfășurate la centrul comercial din Daegu. Autoritățile locale trebuie să stabilească atât amploarea pagubelor, cât și împrejurările în care s-a produs prăbușirea.

Investigația privind cauza incidentului urmează să ofere informații despre factorii care au dus la cedarea unei părți a plafonului. Până la publicarea unor concluzii oficiale, nu există suficiente date pentru a atribui prăbușirea unei defecțiuni sau unei probleme de întreținere.

Incidentul din Daegu a provocat zeci de răni ușoare și a impus evacuarea persoanelor aflate în clădire. Deși primele informații nu indicau răni grave, autoritățile au continuat verificările pentru a evalua complet consecințele.

Cauza exactă a prăbușirii nu era cunoscută la momentul raportărilor inițiale. Concluziile anchetei vor trebui să clarifice de ce s-a desprins plafonul și dacă sunt necesare măsuri suplimentare de siguranță în clădire.