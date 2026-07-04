Poliţiştii din Dolj au reţinut pentru 24 de ore un băiat de 14 ani, din Craiova, acuzat că a pulverizat spray lacrimogen într-un mall din oraș, potrivit unui anunț al IPJ Dolj.

Copilul de 14 ani a fost reținut pentru că ar folosit o substanţă iritant-lacrimogenă în timpul unui conflict izbucnit între mai mulţi adolescenţi într-un centru comercial din Craiova.

Incidentul a avut loc marţi, 1 iulie, în jurul orei 22.10. Potrivit poliţiei, un bărbat de 38 de ani a sesizat autorităţile prin apel la 112, semnalând un conflict în desfăşurare în incinta centrului comercial.

„La data de 1 iulie, în jurul orei 22.10, poliţiştii au fost sesizaţi de un bărbat, de 38 de ani, cu privire la faptul că în incinta unui centru comercial, din Craiova, este un conflict în desfăşurare.

Poliţiştii deplasaţi la faţa locului au stabilit că în incinta centrului a izbucnit un conflict spontan între mai mulţi adolescenţi, în timpul căruia, minorul de 14 ani ar fi pulverizat substanţă iritant-lacrimogenă”, au afirmat poliţiştii.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj au anunţat, sâmbătă, că poliţiştii din cadrul Secţiei 5 Poliţie Craiova au reţinut, pentru 24 de ore, un băiat de 14 de ani, din Craiova, pentru săvârşirea infracţiunii de portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase.

Băiatul a fost condus la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj şi introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă.

Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, pentru stabilirea cu exactitate a circumstanţelor în care a avut loc incidentul şi pentru identificarea tuturor persoanelor implicate, mai comunică autoritățile doljene.

Poliţiştii doljeni continuă cercetările în acest caz, urmând ca la finalizarea anchetei să se dispună măsuri legale faţă de toţi cei implicaţi.