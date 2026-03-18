Sport

Tatăl lui Costel Gâlcă a murit la șase luni distanță după ce și-a pierdut unul dintre copii

Comentează știrea
Tatăl lui Costel Gâlcă a murit la șase luni distanță după ce și-a pierdut unul dintre copiiCostel Gâlcă. Sursa foto: Captură video Youtube
Din cuprinsul articolului

Tatăl lui Costel Gâlcă, Ion Gâlcă, a încetat din viață. Evenimentul trist s-a petrecut la distanță de doar șase luni de la un alt eveniment tragic din familie,. La finalul anului trecut, Costel Gâlcă și-a pierdut fratele mai mare.

Anunțul despre momentele grele prin care trece antrenorul Rapidului a fost făcut oficial de club, prin intermediul canalelor de comunicare.

Clubul Rapid transmite un mesaj de condoleanțe familiei Gâlcă

Reprezentanții Rapidului au reacționat public imediat după aflarea veștii și au transmis un mesaj de susținere.

„Antrenorul nostru, Constantin Gâlcă, și familia sa se confruntă cu o nouă pierdere dureroasă, marcată de decesul tatălui său.

Familia Rapid este alături de Mister și apropiații săi și își exprimă profundul regret pentru această pierdere. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a transmis clubul.

Situație complicată înaintea meciului din play-off

Vestea vine cu doar două zile înaintea partidei pe care Rapid urmează să o dispute în deplasare împotriva CFR Cluj, în etapa a doua din play-off-ul Superligii.

Meciul este programat vineri, de la ora 21:45, iar contextul personal dificil ridică semne de întrebare în privința prezenței lui Costel Gâlcă pe banca tehnică.

De asemenea, tehnicianul avea programată conferința de presă premergătoare partidei, însă situația actuală ar putea modifica planurile echipei.

Rapid ocupă primul loc în clasamentul play-off-ului

Din punct de vedere sportiv, Rapid traversează un moment favorabil. După prima etapă din play-off, echipa se află pe primul loc în Superliga, cu 31 de puncte.

Pe următoarele poziții se află U Cluj și Universitatea Craiova, ambele cu câte 30 de puncte, ceea ce menține lupta pentru titlu extrem de echilibrată.

Tatăl lui Costel Gâlcă locuia în Rahova, în apropierea blocului afectat de explozie

Ion Gâlcă locuia în cartierul Rahova din București, într-o zonă afectată în octombrie 2025 de o explozie puternică.

Incidentul a produs pagube semnificative, distrugând două etaje ale unui bloc și afectând inclusiv clădirea Liceului „Dimitrie Bolintineanu”.

Tatăl antrenorului Rapidului locuia în același imobil, într-o scară vecină, și era administratorul acesteia.

Costel Gâlcă povestea emoțiile trăite după explozia din Rahova

La momentul respectiv, tehnicianul Rapidului a vorbit despre momentele de tensiune prin care a trecut după ce a aflat de incident.

„O parte din copilăria mea a fost în Rahova. Când am aflat, inițial am citit mesajul greșit trimis de un prieten dinamovist, alături de care am jucat.

Eram atent la altceva și când am văzut mai bine că s-a produs accidentul tragic am început să-i sun pe tatăl meu, pe frații mei, care stau acolo”, declara Costel Gâlcă la acel moment.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

HAI România!

Proiecte speciale