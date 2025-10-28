Economie

Tarifele RCA cresc semnificativ. Majorări de până la 85% pentru șoferii din Republica Moldova

Tarifele RCA cresc semnificativ. Majorări de până la 85% pentru șoferii din Republica MoldovaSursa foto: Arhivă/EVZ
Republica Moldova. Tarifele pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto (RCA) vor crește considerabil, în urma deciziei Băncii Naționale a Moldovei (BNM) de a actualiza primele de bază și coeficienții de risc. Noile tarife vor intra în vigoare pe 25 noiembrie, iar pentru unii șoferi scumpirea ar putea ajunge până la 85%.

Potrivit expertului Alexandru Zgardan, această ajustare reflectă o realitate statistică a pieței auto, bazată pe numărul și gravitatea accidentelor, dar și pe daunele înregistrate.

„Ajungem la un nivel al tarifelor care trebuia să existe de la începutul anului. Presupun că Banca Națională, atunci când operează asemenea modificări, se bazează pe statistica accidentelor: cine le-a cauzat, cât de mari au fost daunele etc. Este vorba de cifre la care noi, publicul, nu avem acces”, a declarat Zgardan, în cadrul unei emisiuni de la Radio Moldova.

Cele mai mari creșteri, la mașinile electrice

Specialistul susține că majorările tarifelor RCA sunt determinate atât de factori obiectivi, cât și subiectivi, iar mașinile electrice se află printre cele mai afectate de scumpiri.

„Aceasta este o tendință mondială. Mașinile electrice, fiind mai grele și mai complexe din punct de vedere tehnologic, au reparații mai problematice, cu mult mai costisitoare decât cele cu motor cu ardere internă”, a explicat expertul.

În aceste condiții, o reducere a tarifelor RCA în viitorul apropiat este puțin probabilă.

„Ceea ce s-a întâmplat la începutul anului 2025, când s-au liberalizat parțial tarifele și s-au redus prețurile, cred că a fost dictat de contextul electoral, deoarece am avut alegeri parlamentare. Acum, practic, am revenit la normalitate. În esență, tarifele actuale reflectă situația reală de pe piața auto”, a spus Alexandru Zgardan.

RCA și „cartea verde”, pilonii pieței de asigurări

Potrivit lui Zgardan, asigurările RCA și „cartea verde” reprezintă produsele principale pentru companiile de asigurări din Republica Moldova. Prin urmare, orice modificare de tarif are un efect direct asupra întregii piețe, influențând și prețurile altor tipuri de polițe.

Totodată, expertul atrage atenția asupra unui posibil efect negativ: unii șoferi ar putea renunța la asigurare, considerând-o prea scumpă.

Chișinăuienii vor plăti mai mult

Noile modificări aduc și coeficienți diferiți în funcție de zona geografică. Astfel, șoferii din Chișinău vor plăti cu 37% mai mult pentru polița RCA decât conducătorii auto din raioane.

Această diferențiere nu este o particularitate locală, ci o practică aplicată în majoritatea țărilor europene.

„Zonele dens populate implică tarife mai mari la RCA, CASCO sau alte asigurări auto. Presupun că în Moldova sunt doi factori principali. Primul este obiectiv: acolo unde traficul este mai intens, apar mai multe accidente. Al doilea, mai puțin plăcut de recunoscut, ține de faptul că Chișinăul este zona cu cel mai mare nivel al veniturilor. De aceea, autoritățile își pot permite să stabilească tarife mai mari pentru oraș și alte centre urbane”, a explicat Zgardan.

Asigurarea obligatorie RCA  reprezintă o obligație pentru toți deținătorii de vehicule înregistrate în Republica Moldova. Ultima ajustare semnificativă a tarifelor a fost făcută în ianuarie 2025, când BNM a redus primele de bază în contextul liberalizării pieței.

Creșterea actuală vine după o perioadă de aproape 10 luni de pierderi înregistrate de mai multe companii de asigurări, în special din cauza daunelor crescute și a majorării costurilor de reparație. Potrivit datelor oficiale, peste 900.000 de polițe RCA sunt active în Republica Moldova, iar sectorul asigurărilor contribuie anual cu peste 1,2 miliarde de lei la veniturile bugetare.

