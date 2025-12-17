Târg de Crăciun, organizat în curtea Ministerului Agriculturii. Oferte și program

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) va găzdui Târgul de Crăciun în perioada 18-20 decembrie 2025, un eveniment dedicat promovării produselor agroalimentare româneşti, organizat cu sprijinul Cooperativei Agricole Caprirom Sud Muntenia. „Manifestarea reprezintă o iniţiativă menită să susţină producătorii autohtoni”, a anunțat MADR, într-un comunicat.

Potrivit comunicatului, evenimentul reprezintă o inițiativă care susține producătorii autohtoni și încurajează consumul de produse românești autentice, obținute cu respectarea legislației europene și naționale în vigoare.

„Evenimentul oferă, totodată, consumatorilor oportunitatea de a se informa cu privire la provenienţa produselor, la metodele tradiţionale de producţie şi la criteriile care atestă calitatea şi autenticitatea acestora”, a mai anunțat instituția.

Vizitatorii târgului vor putea cumpăra produse din toate regiunile țării, printre care brânzeturi, preparate din carne de porc și pește, cozonaci, prăjituri și plăcinte, fructe și legume proaspete, nuci, prune uscate, vinuri și miere ecologică.

„Un element distinct al ediţiei din acest an îl reprezintă participarea Staţiunii de Cercetare Popăuţi - Botoşani, prezentă cu un stand propriu, unde vizitatorii vor putea descoperi produse autentice şi informaţii despre activitatea de cercetare agricolă desfăşurată în zonă şi importanţa acesteia pentru dezvoltarea sectorului agroalimentar românesc”, a anunțat instituția.

Potrivit sursei citate, târgul va include momente artistice și colinde interpretate de copii, menite să creeze o atmosferă de Crăciun și să ofere o experiență plăcută tuturor participanților, indiferent de vârstă.

„Prin organizarea acestui târg, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale promovează valorile tradiţionale, calitatea şi diversitatea produselor agroalimentare autohtone, oferind consumatorilor posibilitatea de a susţine direct economia locală şi de a redescoperi gusturile autentice ale României”, a mai anunțat MADR.

Târgul de Crăciun organizat în curtea MADR va fi deschis de joi, 18, până sâmbătă, 20 decembrie 2025, zilnic, între orele 9:00 și 19:00.