Social

Târg de Crăciun, organizat în curtea Ministerului Agriculturii. Oferte și program

Comentează știrea
Târg de Crăciun, organizat în curtea Ministerului Agriculturii. Oferte și programMinisterul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Sursa foto: Wikipedia
Din cuprinsul articolului

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) va găzdui Târgul de Crăciun în perioada 18-20 decembrie 2025, un eveniment dedicat promovării produselor agroalimentare româneşti, organizat cu sprijinul Cooperativei Agricole Caprirom Sud Muntenia. „Manifestarea reprezintă o iniţiativă menită să susţină producătorii autohtoni”, a anunțat MADR, într-un comunicat.

Târgul de Crăciun, organizat de Ministerul Agriculturii

Potrivit comunicatului, evenimentul reprezintă o inițiativă care susține producătorii autohtoni și încurajează consumul de produse românești autentice, obținute cu respectarea legislației europene și naționale în vigoare.

„Evenimentul oferă, totodată, consumatorilor oportunitatea de a se informa cu privire la provenienţa produselor, la metodele tradiţionale de producţie şi la criteriile care atestă calitatea şi autenticitatea acestora”, a mai anunțat instituția.

Produse tradiționale din toate regiunile țării, disponibile la târg

Vizitatorii târgului vor putea cumpăra produse din toate regiunile țării, printre care brânzeturi, preparate din carne de porc și pește, cozonaci, prăjituri și plăcinte, fructe și legume proaspete, nuci, prune uscate, vinuri și miere ecologică.

Ministrul Cuc, filmat noaptea când s-a dus acasă la directoarea de la Tarom. Amândoi, audiați atunci la DNA
Ministrul Cuc, filmat noaptea când s-a dus acasă la directoarea de la Tarom. Amândoi, audiați atunci la DNA
Schimbarea relațiilor de muncă. 14 zile rămase pentru angajatori, efecte pentru salariați
Schimbarea relațiilor de muncă. 14 zile rămase pentru angajatori, efecte pentru salariați

„Un element distinct al ediţiei din acest an îl reprezintă participarea Staţiunii de Cercetare Popăuţi - Botoşani, prezentă cu un stand propriu, unde vizitatorii vor putea descoperi produse autentice şi informaţii despre activitatea de cercetare agricolă desfăşurată în zonă şi importanţa acesteia pentru dezvoltarea sectorului agroalimentar românesc”, a anunțat instituția.

Momente artistice și colinde interpretate de copii

Potrivit sursei citate, târgul va include momente artistice și colinde interpretate de copii, menite să creeze o atmosferă de Crăciun și să ofere o experiență plăcută tuturor participanților, indiferent de vârstă.

„Prin organizarea acestui târg, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale promovează valorile tradiţionale, calitatea şi diversitatea produselor agroalimentare autohtone, oferind consumatorilor posibilitatea de a susţine direct economia locală şi de a redescoperi gusturile autentice ale României”, a mai anunțat MADR.

Târgul de Crăciun organizat în curtea MADR va fi deschis de joi, 18, până sâmbătă, 20 decembrie 2025, zilnic, între orele 9:00 și 19:00.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

08:41 - Ziua când am ajuns să cumpărăm cozonacul cu felia
08:32 - Ministrul Cuc, filmat noaptea când s-a dus acasă la directoarea de la Tarom. Amândoi, audiați atunci la DNA
08:30 - Explozie într-un bloc de locuințe din județul Hunedoara. Un bărbat a suferit arsuri
08:27 - Judecătorul Tiberiu Obrogea. Justiția nu funcționează într-un vid, dar nu poate fi ținta presiunilor politice
08:20 - Statele Unite impun blocadă asupra navelor petroliere sancționate din Venezuela
08:14 - Trafic dat peste cap de ceață. Drumuri închise și risc major de accidente

HAI România!

Ziua când am ajuns să cumpărăm cozonacul cu felia
Ziua când am ajuns să cumpărăm cozonacul cu felia
Adevărul despre Recorder și Rețeaua Soros din Justiție
Adevărul despre Recorder și Rețeaua Soros din Justiție
Păruială în Justiție. Hai LIVE cu Turcescu
Păruială în Justiție. Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale