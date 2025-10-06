Tânără din Republica Moldova, laureată a unui concurs prestigios de poezie. A reprezentat şi România

Republica Moldova. Lena Chilari, o tânără poetă din Republica Moldova, stabilită cu traiul în România, a câștigat marele premiu la competiția International Poetry Slam 2025, desfășurată la Rotterdam.

Lena Chilari s-a născut în 1995 în satul Pepeni, raionul Sîngerei, Republica Moldova. A absolvit Facultatea de Litere din Cluj. Unde a rămas să locuiască după absolvirea facultăţii. A publicat înrevistele Steaua, Echinox şi pe platformele literare „O mie de semne”, „Fabrica de poezie”, „Noise Poetry”. Este autoarea a mai multor culegeri de versuri, printre care „O cană de noviciok la bătrţneţe” şi „Ludmila răstoarnă munţii”.

Lena Chilari a scris pe pagina personală de Facebook că a reprezentat „cu mândrie atât Republica Moldova, cât și România”.

Competiția a avut loc în cadrul Tell 'em Festival, la care au participat poeți și performeri de spoken word din mai multe țări. Pe scena Teatrului Zuidplein din Rotterdam, tânăra moldoveancă a impresionat prin interpretarea live a textelor sale. Nu doar în faţa juriului, dar şi a unui public select.

Festivalul Tell ’em este unul dintre cele mai importante evenimente de spoken word din Europa, adunând artiști din mai multe țări pentru o confruntare a cuvintelor și emoțiilor.

Anunţul a fost făcut de însăşi învingătoare. ,,Am câștigat la International Poetry Slam Tell em Festival 2025 în Rotterdam. Mulțumesc lui Suciu Tina, fără de ea nu aș fi ajuns aici. Şi am reprezentat Republica Moldova și România cu mândrie”, a scris Lena pe pagina sa de Facebook.

Ulterior, poeta a mai venit cu o postare, exprimându-şi emoţiile provocate de victorie „Mulțumesc la toată lumea. Nu prea știu să mă bucur de succese mari, mă bucur mai mult de oamenii de lângă mine și de lucrurile mici, precum acest vidruț european de pluș pe care l-am strâns tare în timpul zborului, din anxietate și extenuare”, a scris Lena Chilari.

Victoria Lenei Chilari la Rotterdam a fost primită cu entuziasm de oamenii de creaţie de pe ambele maluri ale Prutului.

,,Lena Chilari produce emoții în scris şi performanceurile live; să vedeți ce spectacol face şi cu videopoemul ei superb! Între timp, Lena a câştigat International Poetry Slam Tell'em Festival 2025 în Rotterdam!!!!

Felicitări, Lena, şi recunoştință pentru toată poezia şi minunăția care te reprezintă!”, a felicitat-o pe Facebook Ada Blendea, redactor la Casa Cărţii de Ştiinţă din România.

Şi scriitorul Radu Vancu din România a felicitat-o pe tânăra poetă. ,,Lena Chilari a câștigat aseară un international poetry slam de la Rotterdam. Ceea ce nu e nici o surpriză pentru noi, cei care i-am admirat performance-ul de la Noaptea Albă a Poeziei de la FILIT Chișinău. Bravo, Lena - felicitări & la cât mai multe premii!”, a scris Radu Vancu pe Facebook.