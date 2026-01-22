Tabăra al-Hawl, epicentrul tensiunilor din Siria. Cine controlează acum deținuții Statului Islamic

Forțele guvernamentale siriene au preluat controlul asupra taberei de detenție al-Hawl, una dintre cele mai mari facilități de acest tip din Siria, unde sunt reținute aproximativ 24.000 de persoane suspectate de legături cu organizația Stat Islamic, potrivit publicației The Telegraph.

Preluarea are loc după retragerea forțelor kurde, care au administrat tabăra în ultimii șapte ani. Evenimentul marchează o schimbare semnificativă în gestionarea securității și a detenției în nord-estul Siriei.

Soldați ai armatei siriene au intrat miercuri în tabăra al-Hawl, situată în provincia al-Hasakah, într-un proces descris drept un transfer de autoritate de la Forțele Democratice Siriene (SDF) către guvernul de la Damasc.

Potrivit informațiilor publicate de presa internațională, retragerea forțelor kurde a avut loc în urma unor discuții între părți, iar autoritățile siriene au anunțat că vor asigura securitatea perimetrului.

Conform relatării jurnalistului William Christou, prezent în estul Siriei, „forțele guvernamentale siriene au preluat controlul asupra taberei de detenție al-Hawl, care găzduiește zeci de mii de suspecți ai Statului Islamic, după retragerea forțelor kurde”.

Aceeași sursă menționează că militarii au intrat într-o tabără puternic fortificată, unde accesul este strict controlat.

Forțele Democratice Siriene, susținute anterior de coaliția internațională condusă de Statele Unite, au administrat tabăra al-Hawl timp de aproximativ șapte ani.

În această perioadă, SDF a fost responsabilă de securitatea internă și externă a facilității, precum și de coordonarea cu organizațiile umanitare active în zonă.

Tabăra al-Hawl a fost înființată inițial ca un centru pentru persoane strămutate, însă după înfrângerea teritorială a Statului Islamic a devenit un loc de detenție pentru presupuşi membri ai organizației și pentru familiile acestora.

Printre cei reținuți se află femei și copii de diferite naționalități, mulți provenind din afara Siriei.

Al-Hawl este considerată una dintre cele mai problematice tabere din regiune, din cauza supraaglomerării și a riscurilor de securitate. În interiorul taberei au fost raportate în ultimii ani incidente violente, tentative de evadare și activități clandestine atribuite susținătorilor Statului Islamic.

WATCH | Scenes show celebrations and apparent ISIS prisoner releases at Al-Hawl detention camp —— After the Kurdish-led, previously US-backed Syrian Democratic Forces withdrew on Tuesday, 20 January, Syrian government forces and allied tribal factions moved to take control of… pic.twitter.com/PvJfsECCRQ — The Cradle (@TheCradleMedia) January 21, 2026

Potrivit informațiilor disponibile, aproximativ 24.000 de persoane sunt în prezent reținute în al-Hawl, majoritatea fiind suspectate de legături directe sau indirecte cu organizația jihadistă.

Autoritățile siriene nu au oferit detalii suplimentare privind eventuale modificări ale regimului de detenție sau ale procedurilor aplicate după preluarea controlului.

Guvernul sirian a transmis că își asumă responsabilitatea pentru securizarea taberei, fără a preciza dacă vor avea loc transferuri de deținuți sau schimbări administrative majore.

Preluarea controlului survine într-un context regional tensionat, în care statutul zonelor din nord-estul Siriei rămâne un subiect sensibil.

Până în prezent, nu au fost comunicate informații privind reacțiile organizațiilor internaționale sau ale statelor ai căror cetățeni se află în tabăra al-Hawl.

Situația este monitorizată de presa internațională, iar evoluțiile ulterioare ar putea influența gestionarea cazurilor de detenție asociate Statului Islamic în Siria.