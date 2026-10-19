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Sylvester Stallone își apără fiica de critici: Desigur că este nepotism, idiotule

Sylvester Stallone își apără fiica de critici: Desigur că este nepotism, idiotuleScarlet Rose si Sylvester Stallone / sursa foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Sylvester Stallone a răspuns criticilor care îl acuză de nepotism după ce fiica sa, Scarlet Rose Stallone, a primit un rol mai bun în sezonul al patrulea al serialului „Tulsa King”. Actorul american, în vârstă de 80 de ani, și-a apărat decizia de a-i oferi o oportunitate profesională fiicei sale, susținând că părinții își doresc să le asigure copiilor toate avantajele posibile.

Declarațiile au fost relatate de Fox News într-un articol publicat pe 17 octombrie 2026, care citează un interviu acordat publicației USA Today. Discuția readuce în atenție controversa privind nepotismul în industria cinematografică, unde relațiile de familie pot facilita accesul la roluri și oportunități profesionale.

Sylvester Stallone: Desigur că este nepotism

Actorul nu a negat că legătura de familie a contribuit la oportunitatea primită de fiica sa. Dimpotrivă, a abordat subiectul direct și cu umor, respingând ideea că un părinte ar trebui să evite să-și ajute copiii în carieră.

„Mai întâi, spun: «Nepotismul este îngrozitor». Iar eu răspund: «Oh, haideți, nu sunteți părinți buni dacă nu ați practicat puțin nepotismul»”, a declarat Sylvester Stallone, potrivit relatării publicate de Fox News, care citează USA Today.

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Actorul a continuat pe același ton:

„Desigur că este nepotism, idiotule. De aceea suntem părinți. Vrem ce este mai bun pentru copiii noștri. Evident că le oferim toate avantajele posibile”.

Stallone a făcut însă o distincție între oportunitatea de a obține un rol și capacitatea de a-l susține prin propria prestație. „Pot ei să mențină acel nivel de excelență? Asta nu mai depinde de noi”, a afirmat actorul, potrivit aceleiași surse.

Scarlet Rose Stallone are un rol mai important în „Tulsa King”

Scarlet Rose Stallone, în vârstă de 24 de ani, o interpretează pe Spencer în serialul „Tulsa King”, în care tatăl său joacă rolul principal. Personajul său a apărut încă din primul sezon, iar în sezonul al patrulea capătă o importanță mai mare în desfășurarea acțiunii.

Serialul îl urmărește pe Dwight „The General” Manfredi, un mafiot newyorkez care încearcă să-și construiască propria rețea criminală în Tulsa, Oklahoma, după ce petrece mai mulți ani în închisoare.

Scarlet Rose Stallone

Scarlet Rose Stallone / sursa foto: captură video

Pe măsură ce povestea avansează, personajul interpretat de Scarlet devine tot mai implicat în activitățile criminale ale grupului. Evoluția rolului său o aduce astfel mai aproape de centrul acțiunii, alături de personajele interpretate de Sylvester Stallone și ceilalți membri ai distribuției.

Pentru actrița de 24 de ani, participarea la producție reprezintă o oportunitate de a-și dezvolta cariera într-un serial în care tatăl său are atât rolul principal, cât și o influență importantă asupra proiectului.

Familia Stallone și cariera fiicelor sale

Sylvester Stallone are trei fiice împreună cu soția sa, Jennifer Flavin: Sophia, Sistine și Scarlet. Familia a avut de-a lungul timpului apariții publice comune, iar cele trei fiice au fost implicate în diferite proiecte din industria divertismentului.

În cazul lui Scarlet, distribuirea în „Tulsa King” readuce în discuție una dintre temele recurente de la Hollywood: măsura în care numele familiei și relațiile personale pot influența accesul la oportunități profesionale.

Declarațiile lui Stallone reflectă poziția sa potrivit căreia sprijinul acordat propriilor copii este firesc. În același timp, actorul a lăsat evaluarea performanței în seama rezultatelor obținute de aceștia.

Stallone vorbește și despre consecințele cascadoriilor

În aceeași perioadă, actorul a vorbit și despre efectele fizice ale carierei sale în filmele de acțiune. Într-un interviu acordat Fox News Digital, Stallone a declarat că filmările pentru seria „The Expendables” au contribuit la accidentări grave.

„Am fost accidentat de foarte multe ori, dar după «The Expendables» am ajuns să fac nouă operații la spate și trei fuziuni cervicale. Ambii umeri au fost afectați grav. A fost brutal”, a afirmat actorul.

Privind în urmă, Stallone a spus că nu ar mai aborda cascadoriile în același mod și că ar lăsa aceste secvențe în seama specialiștilor.

„Nu faceți asta. Lăsați profesioniștii să se ocupe”, a fost sfatul său.

Actorul a recunoscut că decizia de a-și executa singur numeroase cascadorii nu a fost una pe care ar repeta-o astăzi, având în vedere consecințele asupra sănătății sale.

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