Sute de mii de operatori economici riscă sancțiuni contravenționale începând cu 1 noiembrie 2026, deși casele de marcat aflate pe piață nu pot emite bonuri fiscale cu codurile QR în formatul cerut de autorități. Camera Consultanților Fiscali (CCF) a sesizat Ministerul Finanțelor, atrăgând atenția că lipsesc normele tehnice necesare implementării, iar distribuitorii aparatelor de marcat nu cunosc specificațiile obligatorii.

Implementarea codului QR presupune stabilirea unor cerințe tehnice precise, inclusiv structura și formatul datelor, codificarea, dimensiunea și poziționarea codului pe bon, precum și eventuala adresă de verificare. Aceste elemente trebuie stabilite prin modificarea Normelor metodologice aprobate prin HG nr. 479/2003.

Doru Dudaș, fost vicepreședinte al ANAF și director general în Ministerul Finanțelor, în prezent președinte al Comitetului fiscal al CCF, a explicat că lipsa acestor reguli împiedică certificarea tehnică a implementării.

„ICI București nu poate emite supliment de aviz tehnic favorabil pentru o implementare a cărei referențial tehnic nu a fost încă stabilit prin actul normativ secundar. În consecință, niciun AMEF aflat în prezent pe piață — indiferent de marcă, producător sau distribuitor autorizat — nu emite bonuri fiscale care să includă, sub formă de cod QR, datele prevăzute”, a declarat Doru Dudaș.

CCF a solicitat Ministerului Finanțelor să analizeze de urgență situația și să identifice o soluție legislativă sau o măsură administrativă imediată. Demersul urmărește să reducă temerile operatorilor economici și ale profesioniștilor din contabilitate și fiscalitate, în condițiile apropierii termenului de încetare a suspendării.

Camera Consultanților Fiscali recomandă verificarea stadiului elaborării actului normativ necesar, precum și stabilirea unui calendar pentru aprobarea modificărilor de către Guvern și publicarea acestora în Monitorul Oficial al României.

Potrivit OUG nr. 28/1999, controlul funcționării și utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor revin structurilor competente din Ministerul Finanțelor, ANAF și unităților subordonate, precum și structurilor competente ale Inspectoratului General al Poliției Române și Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier.

În acest context, CCF consideră necesară analizarea unei măsuri legislative tranzitorii prin care să fie prelungit termenul de aplicare a obligației. O asemenea măsură ar urmări să elimine riscul sancționării firmelor pentru o neconformitate care nu le poate fi imputată, în condițiile în care cerințele tehnice necesare implementării nu au fost încă stabilite prin normele de aplicare.