Proprietarii care cresc animale în curțile locuințelor din România trebuie să respecte reguli privind amplasarea adăposturilor, igiena și liniștea vecinilor, iar nerespectarea acestora poate atrage sancțiuni. Zgomotul produs în mod repetat, mirosurile neplăcute și depozitarea necorespunzătoare a dejecțiilor pot deveni motive de reclamație și pot determina intervenția autorităților.

Regulile sunt stabilite prin mai multe acte normative, printre care Codul civil, Legea nr. 61/1991 și normele de igienă și sănătate publică aprobate de Ministerul Sănătății. În plus, proprietarii trebuie să verifice hotărârile consiliilor locale, deoarece condițiile privind creșterea animalelor pot diferi de la o localitate la alta.

Codul civil stabilește, prin articolul 612, o distanță minimă de 60 de centimetri față de linia de hotar pentru construcții, lucrări și plantații, dacă legea sau regulamentul de urbanism nu prevede altfel.

Această regulă nu înseamnă însă că orice cușcă sau adăpost pentru animale intră automat în aceeași categorie. Încadrarea depinde de natura amenajării și de reglementările aplicabile. Proprietarii trebuie să verifice inclusiv eventualele cerințe locale privind amplasarea cotețelor, grajdurilor sau a altor construcții destinate animalelor.

De asemenea, dreptul de proprietate trebuie exercitat fără a afecta drepturile vecinilor. Codul civil prevede obligația respectării bunei-credințe și interzice exercitarea abuzivă a drepturilor.

Zgomotul produs de animale poate deveni o problemă atunci când afectează în mod semnificativ liniștea persoanelor din apropiere. În funcție de situație, pot fi aplicabile prevederile Legii nr. 61/1991 privind tulburarea liniștii publice.

Legea sancționează tulburarea fără drept a liniștii locuitorilor prin zgomote, strigăte sau larmă. Pentru această faptă, amenda este cuprinsă între 200 și 1.000 de lei.

Sancțiunile sunt mai mari în cazul tulburării liniștii în intervalele de odihnă, respectiv între orele 22:00 și 08:00, precum și între 13:00 și 14:00. Potrivit modificărilor legislative intrate în vigoare în iunie 2026, amenzile pentru această abatere sunt cuprinse între 1.000 și 2.000 de lei.

O altă prevedere importantă este cea referitoare la repetarea contravențiilor. Dacă fapta de tulburare a liniștii în intervalele protejate se repetă în termen de 72 de ore de la constatarea primei abateri, sancțiunea poate ajunge la 4.000-6.000 de lei sau poate fi înlocuită cu prestarea de activități în folosul comunității, în condițiile legii.

Aplicarea acestor prevederi depinde de circumstanțele concrete și de constatarea faptei de către autoritățile competente.

Curățenia din gospodărie reprezintă o altă responsabilitate importantă pentru persoanele care cresc animale. Resturile alimentare, dejecțiile și gunoiul de grajd trebuie gestionate corespunzător, astfel încât să nu devină surse de poluare sau de risc pentru sănătatea publică.

Ordinul Ministerului Sănătății nr. 119/2014 aprobă normele de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației. Acestea sunt obligatorii atât pentru instituții, cât și pentru populație.

În funcție de situație, nerespectarea cerințelor sanitare poate atrage măsuri din partea autorităților competente. Direcțiile de sănătate publică și autoritățile locale pot verifica respectarea normelor care intră în atribuțiile lor.

Proprietarii trebuie să acorde atenție și amplasării adăposturilor și spațiilor în care depozitează gunoiul de grajd, pentru a evita contaminarea surselor de apă și afectarea locuințelor învecinate.

Pe lângă legislația națională, pot exista hotărâri ale consiliilor locale care stabilesc condiții suplimentare pentru creșterea animalelor în gospodării.

Acestea pot viza numărul de animale permis, amplasarea adăposturilor, distanțele față de locuințele învecinate, curățenia și gestionarea deșeurilor.

În cazul locuințelor aflate în condominii, proprietarii trebuie să țină cont și de regulamentele asociațiilor de proprietari, în măsura în care acestea sunt aplicabile și respectă legislația în vigoare.

Creșterea animalelor în propria gospodărie nu este interzisă în mod general, însă dreptul de a le deține presupune și respectarea obligațiilor legale privind igiena, sănătatea publică și conviețuirea cu vecinii.

Verificarea hotărârilor locale și menținerea unor condiții corespunzătoare în gospodărie pot preveni reclamațiile și eventualele sancțiuni. În cazul conflictelor de vecinătate, situația trebuie analizată în raport cu prevederile legale aplicabile, nu doar cu regulile generale privind proprietatea.