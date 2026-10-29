Viceprimarul comunei Lucieni, din județul Dâmbovița, este cercetat penal pentru schingiuirea animalelor și exercitarea fără drept a unei profesii, după ce ar fi castrat fără anestezie trei țapi care aparțineau unei femei. Potrivit anchetatorilor, bărbatul ar fi efectuat și alte proceduri medical-veterinare în perioada 2023–2026, fără să aibă studii de specialitate sau dreptul legal de a practica această activitate.

Cazul este investigat de polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor din cadrul IPJ Dâmbovița, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgoviște. După ce a fost reținut pentru 24 de ore, suspectul a fost plasat sub control judiciar pentru 58 de zile, potrivit informațiilor publicate de News.ro la 29 octombrie 2026.

Potrivit comunicatului transmis de Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița, incidentul care a dus la deschiderea anchetei s-ar fi produs la 27 septembrie, în jurul orei 19:00, în comuna Lucieni.

Anchetatorii susțin că bărbatul ar fi efectuat trei intervenții chirurgicale de castrare asupra unor caprine masculi, fără acordul proprietarei și fără administrarea anesteziei. Procedurile ar fi provocat animalelor suferințe fizice intense.

Conform surselor judiciare citate de News.ro, intervențiile ar fi avut loc după ce țapii au intrat pe un teren care îi aparținea bărbatului. Nemulțumit de prezența animalelor pe proprietatea sa, acesta ar fi decis să le castreze.

Investigația polițiștilor ar fi scos la iveală și alte activități medical-veterinare pe care suspectul le-ar fi desfășurat în mod repetat, deși nu avea pregătirea profesională necesară.

Potrivit datelor prezentate de IPJ Dâmbovița, în perioada 2023–iulie 2026, bărbatul ar fi administrat 11 vaccinuri unui număr de cinci câini și ar fi efectuat un tratament injectabil unui exemplar bovin.

De asemenea, acesta ar fi completat și semnat carnete de sănătate pentru animale. Astfel de documente consemnează informații privind starea de sănătate și intervențiile medicale, motiv pentru care completarea lor trebuie să respecte normele legale aplicabile.

Potrivit informațiilor publicate de News.ro, bărbatul era cunoscut în comună drept medic veterinar, deși nu avea studii de specialitate în acest domeniu. Acesta ar fi lucrat în urmă cu mulți ani ca ajutor al medicului veterinar din sat.

Sursele judiciare citate de publicație îl identifică pe suspect drept Emil Cornel Băjenaru, viceprimarul comunei Lucieni.

Ancheta urmează să stabilească împrejurările în care ar fi fost realizate intervențiile asupra animalelor, precum și întinderea activităților pe care bărbatul le-ar fi desfășurat fără drept în perioada verificată.

Bărbatul este cercetat pentru schingiuirea animalelor și exercitarea fără drept a unei profesii sau activități. După reținerea pentru 24 de ore, măsura preventivă a fost înlocuită cu plasarea sub control judiciar pentru o perioadă de 58 de zile.

Controlul judiciar este o măsură preventivă și nu reprezintă o condamnare. Vinovăția persoanei cercetate trebuie stabilită în cadrul procedurilor judiciare, cu respectarea prezumției de nevinovăție.