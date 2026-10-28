Justitie

Primarul din Slănic Moldova, Benone Moraru, arestat preventiv pentru 30 de zile în dosarul de mită

Primarul din Slănic Moldova, Benone Moraru, arestat preventiv pentru 30 de zile în dosarul de mităSursa foto: Facebook/Benone Moraru
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Din cuprinsul articolului

Primarul orașului Slănic Moldova, Benone Moraru (PSD), a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce procurorii DNA l-ar fi prins în flagrant când ar fi primit 6.000 de euro în legătură cu un contract încheiat de administrația locală. Tribunalul București a admis miercuri propunerea de arestare preventivă formulată de procurorii anticorupție.

Benone Moraru, arestat preventiv până pe 26 noiembrie

Potrivit deciziei Tribunalului București din 28 octombrie 2026, primarul este cercetat pentru luare de mită. Instanța a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile, începând cu 28 octombrie și până la 26 noiembrie inclusiv.

Hotărârea poate fi contestată în termen de 48 de ore de la pronunțare.

Mita ar fi fost legată de un contract de peste 1,4 milioane de lei

Potrivit DNA, în cursul anului 2025, Primăria Slănic Moldova a încheiat cu o societate comercială un contract de prestări servicii în valoare de 1.464.349 de lei. Contractul viza intervenția în primă urgență pentru refacerea capacității de alimentare cu apă potabilă din dren în oraș.

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Anchetatorii susțin că, pe 23 iulie, Benone Moraru ar fi primit 15.000 de euro de la reprezentantul firmei. Suma ar fi reprezentat prima tranșă din mita oferită în legătură cu atribuirea, prelungirea și executarea contractului, în condițiile în care o parte dintre lucrări fuseseră deja decontate de primărie.

Primarul ar fi primit încă 6.000 de euro

Potrivit procurorilor anticorupție, marți, Benone Moraru ar fi primit de la aceeași persoană încă 6.000 de euro, o altă tranșă de bani în legătură cu derularea contractului.

În acel moment, procurorii DNA au constatat infracțiunea flagrantă, potrivit comunicatului instituției.

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