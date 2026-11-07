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Capcanele de pe autostrăzi pentru șoferi

Capcanele de pe autostrăzi pentru șoferiSursa foto: Dreamstime.com
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Din cuprinsul articolului

Peste 1.500 de sancțiuni au fost aplicate șoferilor care au circulat pe autostrăzile din România, în perioada 26 octombrie – 1 noiembrie. Controalele polițiștilor au vizat mai multe abateri, de la depășirea vitezei și nefolosirea centurii de siguranță până la oprirea pe banda de urgență.

Potrivit Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR), polițiștii Brigăzii Autostrăzi au aplicat 1.568 de sancțiuni contravenționale în intervalul menționat.

Controale pe autostrăzi. Abaterile care au atras cele mai multe sancțiuni

Dintre acestea, 122 au fost aplicate conducătorilor auto care au depășit limita legală de viteză, iar 192 celor care nu purtau centura de siguranță.

Polițiștii au sancționat și 18 cazuri de defecțiuni tehnice, precum și 67 de situații în care autovehiculele nu aveau Inspecția Tehnică Periodică valabilă.

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Alte 154 de sancțiuni au vizat nerespectarea regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și odihna șoferilor, precum și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora.

Poliția Rutieră

Sursa foto: Poliția Rutieră

Opririle pe banda de urgență și depășirile neregulamentare, printre abaterile constatate

În timpul controalelor, polițiștii au aplicat 19 sancțiuni pentru staționarea pe banda de urgență și 15 pentru depășiri neregulamentare.

Ca măsuri complementare, au fost reținute 72 de permise de conducere, dintre care 22 pentru depășirea limitei de viteză.

De asemenea, polițiștii au retras 173 de certificate de înmatriculare și au constatat 10 infracțiuni.

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