Superliga. UTA - Rapid, ora 20.00. Meci cu mare miză pentru puncte între arădeni și giuleșteni

Superliga. UTA și Rapid evoluează în această seară, de la ora 20.00 (în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1) în ultima partidă a etapei a 23-a. Este o confruntare între două formații care au mare nevoie de orice punct. Gazdele se gândesc să prindă un loc în play-off și momentan sunt pe poziția a 7-a cu 35 de puncte.

Echipa pregătită de Costel Gâlcă visează la titlu și se află pe ultima treaptă a podiumului, cu 42 de puncte, după Universitatea Craiova (46) și Dinamo (44).

Înaintea partidei, antrenorul arădenilor, Adrian Mihalcea, a surprins și a afirmat că pentru formația sa pătrunderea în play-off nu este un obiectiv.

„Discursul meu a plecat de la faptul că am fost întrebat tot timpul dacă avem ca obiectiv impus play-off-ul. Nu e cazul ca după fiecare meci să ne gândim la play-off. Nu există, în momentul de faţă, un obiectiv clar, spus, declarat, de play-off. Dar dacă drumul nostru ne va oferi această şansă, nu o să ne dăm la o parte”, a afirmat tehnicianul.

UTA (4-2-3-1): Gorcea - M. Țuțu, Poulolo, Pospelov, Alomverovic - Sota Mino, Odada - Abdallah, A. Roman, V. Costache - M. Coman Rezerve: Tordai - F. Iacob, Benga, Padula, D. Barbu, L. Gojkovic, L. Mihai, Ov. Popescu, Stolnik, D. Țăroi, Van Durmen Absenți: Hrezdac, A. Matei, Tzionis, Zsori Antrenor: Adrian Mihalcea

Rapid (4-3-3): Aioani - Cr. Manea, D. Ciobotariu, Kramer, Borza - T. Christensen, K. Keita, C. Vulturar - A. Dobre, Koljic, Cl. Petrila Rezerve: D. Iliev - R. Onea, Bolgado, Pașcanu, R. Sălceanu, G. Gheorghe, Hromada, Hazrollaj, Moruțan, Jambor, D. Paraschiv Absenți: Burmaz, D. Mendes Antrenor: Costel Gâlcă

Stadion: Francisc Neuman (Arad) Arbitru: Sebastian Colţescu / Asistenți: Cristian Ilinca, Alexandru Vodă Arbitru VAR: Iulian Dima / Arbitru AVAR: Vasile Marinescu