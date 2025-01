Sport Superliga. Dinamo București și Universitatea Cluj, un meci cu scântei, încheiat la egalitate







Meciul dintre Dinamo Bucureşti și Universitatea Cluj s-a încheiat cu 0-0. Acesta s-a desfășurat pe Stadionul Arcul de Triumf și a făcut parte din etapa a 23-a a Superligii de fotbal.

Dinamo București - U Cluj, meci tensionat pe Arcul de Triumg

Pe parcursul meciului, Dinamo a avut ocazii să înscrie prin Cătălin Cîrjan (14), Andrei Mărginean (80) şi Antonio Borduşanu (89).

De partea cealaltă, clujenii au avut șanse să înscrie prin Vladislav Blănuţă (55) şi Ovidiu Bic (57).

Dinamoviștii au ajuns la zece dispute consecutive fără înfrângere. De ase, Universitatea Cluj nu a fost înfrântă de cinci etape, având în spate trei victorii şi două egaluri.

Fundașul Iulian Cristea, despre duel

După disputa de vineri seara, Iulian Cristea a precizat că echipa sa a reușit să domine pe teren. De altfel, el a declarat că U Cluj a pierdut două ocazii mari.

„O remiză, dar noi am venit să câștigăm. Am practicat un fotbal bun și important e că am luat un punct. Am fost echipa mai bună, chit că au avut și ei pe final două ocazii mari.

Un meci de play-off, e normal să fie scântei. A fost un fotbal frumos și un rezultat echitabil, char dacă am spus că am dominat”, a spus fundașul, potrivit Digi Sport.

Dinamo București - Universitatea Cluj, 0-0

Fotbalistul de la U Cluj a precizat că echipa sa s-a adaptat pe terenul de pe Arcul de Triumf.