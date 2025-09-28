Submarinul rusesc Novorossiisk, prins în capcana Gibraltarului. O bombă ecologică sub ape

Un submarin rus de clasa Kilo, denumit Novorossiisk conform nomenclaturii NATO, parte a Flotei ruse de la Marea Neagră, se confruntă cu probleme tehnice grave în largul Gibraltarului, un teritoriu britanic situat în sudul Spaniei, în drum spre Oceanul Atlantic. Informația a fost raportată de canalul Telegram al opoziției ruse, Ceka-OGPU, citat de publicația franceză Le Figaro.

Potrivit Ceka-OGPU, care citează documente oficiale, submarinul întâmpină o scurgere de carburant în cală din cauza unor defecțiuni la sistemul de combustibil.

Echipajul nu poate remedia problema din lipsă de piese de schimb și de specialiști calificați la bord. Scurgerea de carburant prezintă un risc de explozie, iar sursa citată afirmă că echipajul ar putea fi nevoit să descarce combustibilul în mare, o acțiune cu posibile implicații ecologice.

Novorossiisk, dat în folosință în 2014 și construit pe Șantierele Amiralității din Sankt Petersburg, a fost observat în largul Gibraltarului, îndreptându-se probabil spre o bază navală pentru reparații. Submarinele de clasa Kilo sunt întreținute, de obicei, în Marea Baltică. În 2022, Novorossiisk a fost escortat de fregata franceză Normandie în Golful Gascogne, la aproximativ 100 km de coastele bretone, în cadrul unei operațiuni de monitorizare a activităților militare rusești.

În 2017, fostul ministru francez al apărării, Jean-Yves Le Drian, avertiza asupra prezenței crescute a submarinelor rusești în apropierea coastelor bretone, un fenomen rar în ultimele decenii. În largul Gibraltarului, Novorossiisk a fost însoțit de o navă spaniolă de patrulare și ulterior de o fregată britanică, în cadrul unei colaborări strânse între forțele navale aliate.

Flota rusă de la Marea Neagră a suferit pierderi semnificative în contextul conflictului din Ucraina. În aprilie 2022, nava-amiral Moskva a fost scufundată de forțele ucrainene, marcând primul bastiment de luptă pierdut de Rusia de la al Doilea Război Mondial. Potrivit Ceka-OGPU, mai multe nave rusești, inclusiv lansatoare de rachete, sunt imobilizate din cauza lipsei de întreținere sau a daunelor suferite. Strâmtoarea Bosfor, închisă în prezent, limitează capacitatea Rusiei de a reaproviziona sau repara navele desfășurate în Marea Mediterană.

Baza navală rusă de la Tartus, Siria, utilizată din 1971 printr-un acord cu regimul Assad, a fost un punct strategic pentru Flota de la Marea Neagră. Însă, odată cu răsturnarea regimului lui Bashar al-Assad în decembrie 2024, Rusia își reevaluează prezența în această bază, unde două submarine de clasa Kilo sunt staționate de aproape un deceniu.

Problemele tehnice ale Novorossiisk au atras atenția comunității de informații din surse deschise (OSINT), care monitorizează mișcările navale rusești. Incidentul, scrie Le Figaro, ridică întrebări privind starea tehnică a Flotei ruse de la Marea Neagră și capacitatea acesteia de a opera eficient în contextul sancțiunilor internaționale și al dificultăților logistice. Autoritățile ruse nu au comentat oficial situația.