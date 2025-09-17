Social

Proiect istoric sub valurile Mării Negre. Viață nouă în adâncuri

Proiect istoric sub valurile Mării Negre. Viață nouă în adâncuri
România inaugurează pajiști submarine de iarbă de mare și recife artificiale în Marea Neagră, după două decenii de proiecte pentru reducerea eroziunii costiere, a anunțat miercuri Administrația Națională Apele Române (ANAR).

„România scrie istorie în Marea Neagră. Plamânii verzi-albaştri ai mării - recifele şi pajiştile submarine. După 20 de ani de eforturi pentru reducerea eroziunii costiere, România inaugurează pajişti submarine de iarbă de mare (Zostera Noltii) şi recife artificiale, cu transplanturi de Cystoseira Barbata”, se arată într-o postare pe pagina de Facebook a instituției.

Marea Neagră

România,  pe harta Europei

Potrivit ANAR, peste 20 de hectare au fost deja amenajate. Acestea oferă beneficii directe precum captarea carbonului, stabilizarea fundului marin, protecție împotriva eroziunii și adăpost pentru pești, căluți de mare și alte viețuitoare.  „Acest proiect plasează România pe harta restaurării ecosistemelor marine în Europa. Nu este vorba doar de plantarea unei vegetații subacvatice, ci de măsuri concrete pentru refacerea unui echilibru ecologic esențial și de investiția într-un viitor sustenabil pentru zona costieră a României”, a declarat Stelică Hagi, director ABA Dobrogea-Litoral, citat de ANAR.

Marea Neagră

Nicușor Buzgaru, manager de proiect la Apele Române Dobrogea-Litoral, a explicat că implementarea proiectului a întâmpinat obstacole procedurale, instituționale și financiare, dar acestea au fost depășite. „Am ajuns foarte aproape să depășim pragul de 80% stadiu fizic de execuție a proiectului. Am învățat foarte mult în acești ani și la final vom avea nu doar un proiect major implementat, ci și experiența acestui tip de lucrări”, a spus Buzgaru.

Proiect cu bani europeni

Marea Neagră

Mihaela Andra Negoi, director Direcția de Investiții – Apele Române, a spus că sprijinul financiar al Uniunii Europene, asistența Băncii Europene pentru Investiții și implicarea instituțiilor statului au permis realizarea proiectului, stabilind un nou standard în protecția costieră și restaurarea ecosistemelor marine din Europa de Est.

Marea Neagră

Proiectul, cofinanțat de UE și implementat de Apele Române prin ABA Dobrogea-Litoral, în parteneriat cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa”, INCD GeoEcoMar, ONG Mare Nostrum, Universitatea Ovidius Constanța și alte institute științifice, prevede amenajarea a peste 700.000 mp și 13 recife artificiale până în 2027. Potrivit ANAR, acest demers reprezintă un pas major pentru viitorul litoralului românesc și restaurarea ecosistemelor marine.

Marea Neagră

