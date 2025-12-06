SUA vor extinde interdicţia de călătorie pentru cetăţenii din peste 30 de ţări

Administraţia Trump va extinde interdicţia de călătorie pentru cetăţenii din peste 30 de ţări, a anunţat secretarul pentru securitate internă Kristi Noem, în timpul celei mai recente restricţii impuse după ce un bărbat din Afganistan a fost acuzat că a împuşcat doi membri ai Gărzii Naţionale, scrie AP.

Extinderea are la bază interdicţia de călătorie anunţată în iunie de administraţia Trump, care a blocat accesul în SUA pentru cetăţenii din 12 ţări și a limitat intrarea persoanelor din alte şapte. Într-o postare pe reţelele de socializare de la începutul săptămânii, Kristi Noem a sugerat că lista va cuprinde şi alte state.

În urma incidentului armat petrecut la Garda Naţională, administraţia a înăsprit deja restricţiile pentru cele 19 ţări incluse în interdicţia iniţială de călătorie, printre care se află Afganistan, Somalia, Iran şi Haiti.

Noem, care a vorbit joi seara într-un interviu cu Laura Ingraham, prezentatoarea Fox News Channel, nu a oferit alte detalii și a spus că președintele Donald Trump analizează ce țări vor fi incluse.

„Nu voi da cifre exacte, dar sunt peste 30. Preşedintele continuă să evalueze ţările. Dacă nu au un guvern stabil, dacă nu au o ţară care să se poată susţine singură şi să ne spună cine sunt aceşti indivizi şi să ne ajute să-i verificăm, de ce ar trebui să permitem oamenilor din acea ţară să vină aici, în Statele Unite?”, a spus secretarul pentru securitate internă.

Adăugirile la interdicţia de călătorie din iunie reprezintă cele mai recente măsuri privind imigraţia, adoptate într-un ritm accelerat după împuşcarea a doi soldaţi ai Gărzii Naţionale în Washington, în săptămâna de Ziua Recunoştinţei.

În aproape două săptămâni, administraţia a suspendat deciziile privind azilul, a oprit procesarea beneficiilor de imigraţie pentru persoanele aflate în SUA care provin din cele 19 ţări vizate de interdicţia de călătorie și a blocat vizele pentru afganii care au sprijinit efortul de război al SUA.

Joi, Serviciile de Cetăţenie şi Imigrare ale SUA au anunţat că vor reduce perioada de valabilitate a permiselor de muncă pentru anumiţi solicitanţi, precum refugiaţii şi persoanele cu azil, astfel încât aceştia să depună cereri mai des și să treacă prin verificări mai frecvente.